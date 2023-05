Spannende Wettkämpfe beim Dorfsportfest

Kraftakt und Gaudi: Beim Holzsäge-Wettbewerb zum Abschluss der beiden Wettkampftage machten beim Sportfest in Schwangau viele Teams eine gute Figur. © Berndt

Beim Dorfsportfest in Schwangau treten Männer- und Frauenteams gegeneinander an und messen ihre Kräfte beim Tauziehen, Holzsägen und Co.

Schwangau – Es ist so eine Art kleines Pendant zu der immer im Juli stattfindenden Stadtolympiade in Füssen: Das Dorfsportfest in Schwangau. Bereits zum 45. Mal ging es am vergangenen Wochenende vonstatten. Das zeitgleich ebenfalls vom TSV Schwangau organisierte Jugendsportfest erlebte seine 13. Auflage.

Artur Kling, der Vorsitzende des TSV, freute sich über das schöne Wetter bei der Veranstaltung und auch die insgesamt 105 jüngeren und älteren sowie weiblichen und männlichen Athleten hatten ihren Spaß

Hauptsache, beim Tauziehen gewonnen

Beim Holzsäge-Wettbewerb zum Abschluss der beiden Wettkampftage an der Grundschule und im Schlossbrauhaus Schwangau sah man immerhin viele fröhliche Mienen. Ein Lächeln im Gesicht hatte denn auch unmittelbar nach der letzten von sechs Disziplinen Katharina Schroll vom „Schneiderhanser Team“, das nicht nur beim Zersägen eines dicken Baumstammes eine ziemlich gute Figur abgegeben hatte. Demzufolge belegte Schroll mit ihren beiden Mannschaftskameradinnen Andrea und Franziska Helmer zusammen sowohl dabei als auch im Endklassement des Dorfsportfests den zweiten Platz in der Damenkonkurrenz, an der sich neun Teams beteiligt hatten. „Hauptsache, wir haben das Tauziehen gewonnen“, verdeutlichte Schroll, worauf es ihr am meisten ankam.



Noch besser als das „Schneiderhanser Team“ schnitten jedoch „Die Chili´s“ ab, die sich schließlich auch den Gesamtsieg bei den Damen sicherten, wogegen die „Plattlermädla“ auf Rang drei landeten. Die Damenteams feierten nach dem Bowling, einer Lauf- beziehungsweise Radstaffel, kniffligen Quizfragen, Asphalt-Stockschießen, Tauziehen und Holzsägen denn auch genauso wie die sechs Herrenmannschaften gemeinsam fröhlich in den lauen Abend hinein.



Bei den Herren wurde anstatt beim Bowling im Schießen mit dem Luftgewehr oder Werfen von Dartpfeilen die Geschicklichkeit gemessen – ansonsten absolvierten sie die gleichen Disziplinen wie die Damen. Bei den Männern landeten die „Freitagturner 2“, die „Freitagturner 1“ und die „Plattler“ auf den Plätzen eins bis drei.



Am Ende war auch die Stimmung unter den 15 Kinder- und drei Jugendteams rundherum fröhlich, nachdem sie beim Staffellauf, Bowling, Standweitsprung, einem Geschicklichkeits-Parcours und dem Tauziehen ihre Sieger ausgemacht hatten. Groß war dabei der Jubel in den Teams „Die Feuerfüchse“, „Die wilden Kerle“ sowie „Eis und Schnee“, die „Hockey Boys“ und „X³“, die jeweils in den drei Kinderklassen beziehungsweise der Jugendkategorie die Nase ganz weit vorne hatten. (lex)