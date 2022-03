Sparkasse Füssen hilft Ukrainern in Deutschland anzukommen

Rochus Nickl, Stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, informiert die Flüchtlinge aus der Ukraine über alles Wissenswerte zum Thema Kontoführung. © Stadt Füssen

Füssen – Wie funktioniert und für was braucht man in Deutschland ein Girokonto? Diese Frage stellen sich derzeit viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine Bank hilft.

Wie funktioniert und für was braucht man in Deutschland ein Girokonto? Fragen wie diese beantworteten Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und das Stellvertretende Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, Rochus Nickl, vergangene Woche Ukrainern, die bereits im Füssener Land sind. Im Anschluss eröffneten Berater der Füssener Filiale gemeinsam mit den Flüchtlingen deren Konten.



Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten, Bargeld abheben: Ohne Konto geht in Deutschland nichts. Zudem können die Ukrainer Bargeld aus ihrem Heimatland derzeit nicht in Euro wechseln. Deshalb nahmen an die 30 Flüchtlinge gerne an der Veranstaltung im Sparkassensaal teil, die Bürgermeister Eichstetter gemeinsam mit dem Stellvertretenden Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, Rochus Nickl, organisiert hatte.

Nachdem Eichstetter die Kriegsflüchtlinge herzlich willkommen geheißen hatte, erklärte Nickl anhand einer Präsentation den Flüchtlingen alles, was sie zu den Themen Giro-Konto, EC-Karte und Online-Banking wissen müssen. Eine Dolmetscherin übersetzte die Ausführungen in das Ukrainische.



Im Anschluss richteten Berater der Füssener Filiale rund 15 Konten für Ukrainische Familien ein. „Es war richtig und dringend, den Ukrainerinnen und Ukrainern zu zeigen, wie ein Bankkonto in Deutschland funktioniert und ihnen rasch Konten einzurichten”, so Eichstetter. „Denn wenn man in Deutschland kein Konto hat, ist man nicht handlungsfähig.“

Sparkassen-Vorstand Nickl pflichtet dem Rathauschef bei: „Ich bin froh, dass wir als Sparkasse den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser für sie so schlimmen Zeit helfen können. Deshalb planen wir weitere Informations- und Beratungsveranstaltungen in diesem Format.“