Tunnelsperrung bei Füssen: »Das war Vollchaos«

Von: Matthias Matz

Stillstand in der Ziegelwies: Weil der Tunnel länger als geplant gesperrt blieb, ging vor dem ersten Wochenende im Oktober zeitweise nichts mehr in der Innenstadt und Ziegelwies. © Reuss

Wie lässt sich ein Verkehrschaos wie am langen ersten Oktoberwochenende künftig verhindern - mit dieser Frage beschäftigte sich jetzt der Füssener Stadtrat.

Füssen – Wer es selbst erlebt hat, hätte am liebsten vor Frust ins Lenkrad gebissen: Fast den ganzen Tag über wälzten sich am letzten Freitag im September die Blechlawinen durch die Innenstadt – nichts ging mehr. Eine halbe Stunde von Hopfen in die City oder eine Stunde von Füssen nach Pinswang waren an jenem Tag keine Seltenheit. Ausgerechnet am langen Reisewochenende dauerten die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am Autobahn-Grenztunnel länger als geplant.



Damit sich eine solche Situation künftig nicht noch mal wiederholt, soll die Stadt das Gespräch mit der Autobahn Gmbh in Kempten suchen, schlug Niko Schulte (Füssen-Land) vergangene Woche in der Sitzung des Stadtrats vor.



Der Zustand an jenem Tag vor allem in der Tiroler Straße sei untragbar gewesen, kritisierte der Kommunalpolitiker. Wäre etwas passiert, ein Rettungswagen hätte keine Chance gehabt durchzukommen, schilderte er die Situation in der südlichen Vorstadt. Angesichts des innerstädtischen Verkehrskollaps an diesem Tag stelle der sich die Frage, was passiere, wenn der Tunnel – aus welchen Gründen auch immer – einmal für längere Zeit gesperrt werden müsse.

Ampel bei Breitenwang

Tatsächlich ging an jenem Freitag vor dem langen Wochenende – bei vielen Allgäuern besonders beliebt für einen Kurztripp an den Gardasee – ab dem Vormittag nichts mehr in der Innenstadt. Der gesamte Verkehr, der im Normalfall durch den Tunnel gerollt wäre, suchte sich aufgrund der anhaltenden Sperrung seinen Weg durch die Innenstadt und die Ziegelwies auf die Fernpassstraße. Doch dort ging es wegen einer Ampel bei Breitenwang ebenfalls zunächst nur sehr zäh vorwärts, sodass sich der Verkehr bis in die City zurück staute.



Nicht viel besser stellte sich die Situation für den aus Süden kommenden Verkehr dar. Auch dieser wurde über die Ziegelwies durch die Innenstadt gelotst. „Das war Vollchaos“, bestätigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) Schultes Beobachtungen. Er kündigte an, deswegen bei der Kemptener Behörde vorstellig zu werden. Allerdings wäre eine Szenerie wie an jenem Tag der Normalfall, gebe es den Grenztunnel nicht. „Gott sei Dank haben wir den Tunnel!“



Unerwartete Probleme

Dabei hätte der Tunnel nach turnusmäßigen Wartungsarbeiten eigentlich an jenem Morgen um 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden sollen, wie Tobias Ehrmann, Leiter der Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH des Bundes, gegenüber dem Kreisboten bestätigte. Dass das nicht geschehen sei, habe an technischen Probleme mit der Videoüberwachungsanlage gelegen. Diese seien erst bei der Wartung zutage getreten. Erst um 12.30 Uhr habe man den Tunnel wieder freigeben können.



Doch war es klug, die Wartungsarbeiten ausgerechnet für die Woche vor dem langen Wochenende anzusetzen? Außenstellen-Leiter Ehrmann erklärte dazu, dass die Wartung des Grenztunnels bewusst immer im Frühjahr und Herbst außerhalb der Hauptreisezeit vorgenommen werde. Allerdings habe die Außenstelle Kempten allein elf Tunnel zu betreuen.

„Meist sind es dieselben Fachfirmen, die die Betriebs- und Sicherheitstechnik im Tunnel warten“, erklärte er. Eine Abarbeitung Tunnel für Tunnel sei daher unumgänglich. „Auf lange Wochenenden kann daher nur bedingt Rücksicht genommen werden.“ Zudem habe es sich an jenem Freitag um eine Ausnahmesituation gehandelt. „In aller Regel werden die Tunnel pünktlich wieder für den Verkehr frei gegeben.“



Dass es in Zukunft erneut zu einem solchen Verkehrschaos in der Innenstadt kommen wird, lasse sich gänzlich nicht ausschließen. „Ein derartiges Chaos kann nicht verhindert werden“, so Ehrmann. „Durch die regelmäßige Wartung kann nur die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert werden.“

Dennoch könne es grundsätzlich jeder Zeit passieren, dass im Tunnel technische Probleme auftreten. Dabei werde aber stets überlegt, wie sich eine Sperrung vermeiden lasse. Immerhin habe der Grenztunnel nur eine Röhre. „Die Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit hat bei allen Überlegungen eine sehr hohe Priorität“, so der Leiter der Kemptener Außenstelle der Autobahn GmbH.



Sollte der Tunnel nach Österreich dennoch einmal für längere Zeit gesperrt werden müssen, werde der Verkehr weiträumig – zum Beispiel auf der A96 über Lindau – umgeleitet, erklärte er. Aber: „Vor Ort wird immer auf die ausgewiesene Bedarfsumleitung zurück gegriffen werden müssen.“