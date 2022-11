Sprungschanze in Faulenbach: Ein Stück Füssener Sportgeschichte verschwindet

Von: Matthias Matz

Eine Skisprungschanze verschwindet. © Matthias Matz

Die große Skisprungschanze im Ortsteil Bad Faulenbach ist Geschichte. Abgerissen hat sie aber nicht die Stadt Füssen.

Füssen – Sie ist eine Erinnerung an die sportlich erfolgreichen Zeiten des Füssener Ski-Clubs (SK) und wird dennoch bald Geschichte sein – die Skisprungschanze K51 in Bad Faulenbach. In den vergangenen Wochen haben Mitglieder der IG Bad Faulenbach und Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Schanze abgebaut.

Damit hilft die IG Bad Faulenbach der Stadt bei der Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses aus dem Sommer des vergangenen Jahres. Seinerzeit hatte das Kommunalparlament einstimmig beschlossen, die marode und auch von keinem Verein oder Verband mehr genutzte Schanze durch den Bauhof abreißen zu lassen, da eine Sanierung um die 120.000 Euro gekostet hätte.

Stehen bleiben soll dagegen die erst 2006 unmittelbar daneben gebaute kleine Schanze K20. Diese will der Allgäuer Ski-Verband weiterhin für den Trainingsbetrieb nutzen.

Mitglieder der IG Bad Faulenbach und Mitarbeiter des Bauhofs demontieren die Skisprung-Schanze K-51 in Bad Faulenbach. © Matthias Matz

„Die Schanze war schon lange der ‚Schandfleck‘ in Bad Faulenbach“, erklärt Tina Allgaier von der IG Bad Faulenbach. „Die Bretter waren morsch und es standen lange Nägel heraus, die eine große Verletzungsgefahr darstellten.“

Jahrelang habe die IG Bad Faulenbach deshalb auf den Abbau der großen Schanze gedrängt, berichtet sie. Da der Skiclub Füssen und die Stadt Füssen bekanntlich keine Möglichkeit sahen, den eigentlich in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Abbau zeitnah zu bewerkstelligen, habe die IG Bad Faulenbach auf Initiative von Dr. Martin Schweiger beschlossen, die Schanze selbst abzubauen.

„Es musste schnell gehen, da der Winter naht und der Abbau bei Nässe zu gefährlich gewesen wäre“, so Allgaier. Am Abbau seien bis zu 20 Faulenbacher beteiligt gewesen, die mit viel Kraft und Geduld die morschen und zum Teil verfaulten Bretter mit Kettensägen lösten, über die Schanze nach unten schickten, um dann mit eigenen Gerätschaften oder bloßen Händen mühsam die Bretter voller Nägel, Eisenstangen und Verbindungsstücke sowie die restlichen Plastikteile aufzustapeln.

„Nun hoffen wir, dass der Bereich schnell etwas zuwächst, dass es ein ansehnlicher, grüner Hang wird“, betonte die Hotelierin.

Diese Hoffnung hat man auch im Rathaus, wie der städtische Pressesprecher Felix Blersch auf Nachfrage des Kreisboten erklärte: Demnach habe das Bauamt mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, dass das Areal eine Ökokontofläche werden soll. „Auch unser Förster ist involviert, der die Stadt bezüglich passender Holzarten berät, sodass hier eine wunderbare Ökologie entstehen wird“, teilte Blersch mit..