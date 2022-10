Pfronten: Spezielle Unfallchirurgie für Senioren

Auch dank der medizinischen Fortschritte werden die Menschen immer älter, so dass die Altersmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Alterstraumatologie ist deshalb mittlerweile ein wichtiger Teil der geriatrischen Versorgung in der St. Vinzenz Klinik

Pfronten – Seit nunmehr sieben Jahren verstärkt Dr. Kai Scriba als leitender Oberarzt das Team der St. Vinzenz Klinik. In dieser Zeit ist unter anderem eine enge und fachübergreifende Zusammenarbeit mit Dr. Markus Brenner, Chefarzt der Rehaklinik und Geriater, entstanden. Ziel ist es, älteren Patienten die bestmögliche Versorgung nach einer Fraktur zu bieten.

So kann das Krankenhaus eine durchgängige Behandlung und Betreuung der älteren Patienten zuerst in der Akutgeriatrie und anschließend in der geriatrischen Rehabilitation im gleichen Gebäude gewährleisten. Zudem könne nach Klinikangaben auch die ambulante Nachsorge im Haus durch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) erfolgen.

Studien belegen, dass ein Drittel der über 65-Jährigen mindestens einmal pro Jahr stürzt. Bei den über 80-Jährigen sind es sogar über 40 Prozent. Eine sogenannte multifunktionelle Gehstörung, bei der gleichzeitig mehrere Sturz-Risikofaktoren vorliegen, ist hierfür häufig die Ursache. Dazu zählen beispielsweise Gleichgewichtsstörung, Kraftminderung, Koordinationsprobleme, verminderte Sehfähigkeit oder auch die Einnahme bestimmter Medikamente.



Hohes Bruchrisiko

Leidet die betroffene Person dann zusätzlich auch noch unter Knochenschwund (Osteoporose), besteht ein deutlich erhöhtes Knochenbruchrisiko. Dieses trifft Frauen in der Regel früher und auch häufiger als Männer. Der Abbau der Knochenmasse führt zu einer herabgesetzten mechanischen Widerstandsfähigkeit des Knochens, so dass es schneller zu einem Bruch kommt.



Wie bei allen Erkrankungen älterer Menschen ist es auch bei Knochenbrüchen enorm wichtig, dass eine Bettlägerigkeit vermieden wird. Diese und Inaktivität führen schnell zu Abhängigkeit, Pflegebedürftigkeit und häufig auch zu medizinischen Komplikationen, wie etwa einer Lungenentzündung.



Frühe Belastung

Deshalb ist es laut den Pfrontener Mediziner wichtig, dass Knochenbrüche vom Chirurgen so operativ versorgt werden, dass die Patienten am besten schon am Tag nach der Verletzung wieder belasten und mithilfe des Therapeuten auf die Beine gestellt werden können.

Auch bei Knochenbrüchen, die ohne OP heilen, ist manchmal eine operative Stabilisierung zur Schmerztherapie sinnvoll, da eine medikamentöse Schmerztherapie beim älteren Patienten oft besondere Probleme mit sich bringt. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Unfallchirurg und Geriater wird in der Klinik daher schon bei der Entscheidung zur Operation gelebt.



Neben den häufigen Schenkelhalsfrakturen werden in der 13-Dörfer-Gemeinde nach Klinik-Angaben auch Becken- sowie Wirbelbrüche von Dr. Scriba versorgt. Zur Behandlung von Wirbelkörper-Brüchen, die übrigens zu den häufigsten Osteoporosefraktur zählen und sowohl spontan als auch nach Bagatelltraumen (z.B. nach Husten oder dem Heben schwerer Lasten) auftreten können, zählt unter anderem die Kyphoplastie.

Schonendes Verfahren

Bei diesem schonenden Verfahren wird ein Ballon in den defekten Wirbelkörper eingebracht und kontrolliert aufgeblasen, um die gebrochenen Wirbelkörper aufzurichten. Anschließend wird der so entstandene Hohlraum mit Knochenzement aufgefüllt. Dadurch könne bei stabilen Brüchen eine schnelle Heilung und Schmerzfreiheit erzielt werden. Für instabile Brüche, bei denen auch die Hinterwand des Wirbelkörpers betroffen ist, muss zur Stabilisierung ein Fixateur intern eingesetzt werden.



Nach einer operativen Versorgung findet schließlich in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Geriatrie die weitere Akut- und Rehabehandlung des Patienten statt. Dabei übernimmt der Geriater die Versorgung, der Unfallchirurg wird beratend hinzugezogen.