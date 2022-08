St. Vinzenz Klinik: Schoch folgt auf Geyer

Dr. med. Christian Schoch (links) tritt die Nachfolge von Dr. med. Michael Geyer an. © St. Vinzenz Klinik/Kolleck

Pfronten - Dr. Michael Geyer, Gründer der Schulter- und Ellbogenklinik am St. Vinzenz Krankenhaus, zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück.

Ende 2020 erhielt die St. Vinzenz Klinik Pfronten als eine der ersten Kliniken in Deutschland von der DVSE (Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie) die offizielle Zertifizierung zur Schulter- und Ellenbogenklinik. Das es hierzu überhaupt kommen konnte, hat die Klinik nicht zuletzt einem Mediziner zu verdanken, der vor fast 30 Jahren als Oberarzt kam: Dr. med. Michael Geyer. Nun ist es für den gebürtigen Pfrontener an der Zeit, sich aus dem „operativen Geschäft“ zurückzuziehen.



Die Nachfolge in der Klinik ist seit langer Zeit geregelt und von ihm vorbereitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung: Vor genau zehn Jahren holte Geyer Dr. Christian Schoch von der Sportklinik Stuttgart in sein Team, übertrug ihm 2017 bereits die Leitung des Bereiches Schulter- und Ellenbogenchirurgie und überließ ihm 2020 auch die Leitung der eingangs erwähnten Schulter- und Ellenbogenklinik. Er selbst übernahm hier noch die Stellvertretung.



Seit vielen Jahren genießt die Ostallgäuer Klinik auch überregional einen hervorragenden Ruf, wenn es um die Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen an Ellenbogen oder Schulter geht. Zahlreiche Hospitationen von Kollegen aus Deutschland und dem Ausland, Einladungen der beiden Mediziner als Referenten auf Kongressen sowie auch die Auszeichnungen durch die Nachrichtenmagazine Focus und Stern als Top-Mediziner in ihrem Fachbereich, bestätigen dieses.



Bereits 1994 konnte Dr. Geyer die Schulter- und Ellenbogen Arthroskopie (Gelenkspiegelung) im Allgäu etablieren und damit eine bislang nicht besetzte Nische füllen. Vorher mussten die Patienten dafür nach München oder Ulm fahren. Ab dem Jahr 2001 implantierten die Ärzte in Pfronten dann auch künstliche Schultergelenke. Bis zum heutigen Tag sind es nach Klinik-Angaben über 1200 Prothesen, die Dr. Geyer und Dr. Schoch seitdem eingesetzt haben.



Hohe Nachfrage

Deckte Geyer in seinen ersten Jahren noch das gesamte Spektrum der Orthopädischen Chirurgie ab, spezialisierte er sich ab 2005 zunehmend auf Operationen an Schulter und Ellenbogen. Diese Entwicklung war auch der hohen Nachfrage geschuldet und dem immer größer werdenden Einzugsgebiet. Zunehmend mehr zuweisende Ärzte erfuhren von den sehr guten operativen Ergebnissen und den zufriedenen Patienten. Dies führte mit der Zeit zu immer mehr Überweisungen in die 13-Dörfer-Gemeinde.



Überregional bekannt

Auch eine jährlich stattfindende Fortbildungsveranstaltung für Mediziner, die von Dr. Geyer 2004 erstmals als Orthopädisches Symposium organisiert wurde, erhöhte die Bekanntheit der Pfrontener Chirurgen unter den Kollegen.



Mit Dr. Christian Schoch kamen schließlich viele neue Techniken und OP-Verfahren in die St. Vinzenz Klinik, mit der das breite Spektrum der Schulter- und Ellenbogenchirurgie abgedeckt werden kann. Neben der Nachfolge-Regelung ist auch die Vergrößerung des Teams bereits organisiert: Die beiden Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Michael Dittrich (stellvertretender Leiter der Schulter- und Ellenbogenklinik) und Dr. Stephanie Geyer sichern die personelle Weiterentwicklung dieses Bereiches.



Mit einem guten Gefühl überlässt Dr. Geyer nach 30 Jahren und weit über 20.000 Operationen nun das Feld der jüngeren Generation und ist sich sicher, dass es auch in Zukunft mit höchster Kompetenz und Qualität weitergehen wird.



Ohnehin bleibt Geyer dem Pfrontener Krankenhaus weiterhin als Gesellschafter sowie als Berater erhalten und wird somit auch in Zukunft die Geschicke der Klinik, in der er einst das Licht der Welt erblickte, mit lenken.