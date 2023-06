Stabswechsel beim Hospizverein Füssen

Stabswechsel: (von rechts) Der neue Vorsitzende Roger Gemmel, seine Stellvertreterin Olga Bernhard, Schriftführer Lothar Schaffrath. Daneben die bisherige Vorsitzende Kathrin Heller-Breer und ihre bisherige Stellvertreterin Anke Hoffmann. © ed

Füssen – Stabswechsel bei der Vorstandschaft des Vereins Hospiz südliches Ostallgäu e.V.: In einer außerordentlichen Wahl wurde für Katrin Heller-Breer nach acht Jahren als Vorsitzende Roger Gemmel als Nachfolger gewählt. Ebenso wurde das Ehrenamt der zweiten Vorsitzenden mit Olga Bernhard, als Nachfolgerin von Anke Hoffmann, neu besetzt. Der bisherige Beisitzer Lothar Schaffrath fungiert künftig als Schriftführer.

Katrin Heller-Breer bat um Verständnis für den Rückzug als Vorsitzende zwei Jahre vor Ende der regulären Amtszeit: „Die Aufgabe hat sehr viel gefordert und an meinen Kräften gezerrt. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, den Staffelstab weiter zu reichen“. Der Verein hat derzeit über 300 Mitglieder, ihren Dienst verrichten 55 Hospizbegleiter (davon eine ausgebildete Familienbegleiterin für Kinderhospizarbeit) und sieben Trauerbegleiter (davon sind sechs Hospizbegleiter) – allesamt im Ehrenamt. 2022 wurden 80 Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Ein Höhepunkt war für die scheidende Vorsitzende die Einrichtung eines Hospizzimmers im „Siebenbürgenheim“ in Lechbruck, das im vierten Quartal 2023 fertig wird.



In ihrem Fazit stellte Heller-Breer fest, dass in der seit 16 Jahren tätigen Trauerarbeit viel Vertrauen bei den betroffenen Menschen geschaffen wurde. Zum Abschluss wurde im Rahmen einer Satzungsänderung die Möglichkeit für die Einstellung eines Geschäftsführers geschaffen, da die Aufgaben des Hospizvereins allein durch das Ehrenamt zukünftig nur schwer zu bewältigen sind. (ed)