Stadt Füssen streicht Zuschüsse für ihre Musikvereine

Von: Matthias Matz

Auch die Füssener Harmoniemusik wird künftig auf die Zuschüsse der Stadt verzichten müssen. © Archiv/Kreisbote

Die Stadt Füssen muss viele freiwillige Leistungen streichen - darunter auch die Zuschüsse für die drei Musikvereine. Wie die Kapellen damit umgehen.

Füssen – Die Stadt wird ihre Zuschüsse an die drei Musikvereine bis 2026 auf Null herunterfahren. Das hat der Finanzausschuss in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen. Um den Kapellen die Möglichkeit zu geben, sich umzustellen und neue Sponsoren zu finden, sollen die sogenannten Dirigentenzuschüsse in den kommenden beiden Jahren zunächst jeweils um 30 Prozent gekürzt werden.

Auf dieses Vorgehen hatten sich bereits im Vorfeld der Sitzung die Verwaltung, die Vorstände der drei Musikvereine „Harmonie“ Füssen, „Burg Hopfen“ und der Musikkapelle Weißensee sowie Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier geeinigt, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) berichtete.

Vor allem die Füssener Freien Wähler (FWF) hatten in der Mai-Sitzung des Finanzausschusses auf dieses Gespräch gedrängt, da man fürchtete, die Musikvereine mit der Streichung der Zuschüsse in ihrer Existenz zu gefährden (der Kreisbote berichtete).

Doch ganz so verheerend ist die Situation für die drei Füssener Kapellen offenbar nicht. Die Dirigentenzuschüsse, mit denen die Musiker ihre Dirigenten finanzieren, zunächst gestaffelt zurückfahren und dann ganz einzustellen „war der einstimmige Tenor aller Vorstände“, berichtete Eichstetter von der Sitzung Anfang Juli. Den Vereinen ist die schwierige Situation der Stadt demnach durchaus bewusst. Durch die gestaffelte Kürzung hätten die Vereine nun 24 Monate Zeit, neue Sponsoren und andere Einnahmequellen zu finden.

Freiwillige Leistungen müssen gestrichen werden

Der Rathauschef verwies ferner einmal mehr darauf, dass es sich bei den Zuschüssen an die Musikvereine um freiwillige Leistungen der Kommune handle, die im Zuge des Haushaltskonsolidierungskonzepts eingestellt werden sollten. Bei den Sportvereinen habe man dies bereits getan. „Wir müssen alle Vereine gleich behandeln“, betonte er. Beibehalten werden soll dagegen die finanzielle Unterstützung der Kapellen durch Füssen Tourismus und Marketing (FTM) in Höhe von etwa 18.000 bis 25.000 Euro pro Jahr.

Für die Musikvereine bedeutet die Einigung, dass sie schon in diesem Jahr deutlich weniger Geld von der Stadt bekommen werden als im vergangenen. Erhielt die Harmoniemusik 2022 noch 8260 Euro, sind es heuer nur noch 7434, im kommenden Jahr 5200 und 2025 noch 3640 Euro.

Jeweils 1728 erhalten in diesem Jahr „Burg Hopfen“ und die Musikkapelle Weißensee (2022: 1920 Euro). Im kommenden Jahr sinkt der kommunale Zuschuss für beide auf jeweils 1200 Euro und in 2025 dann auf 840 Euro.

In der anschließenden kurzen Diskussion machten einige Ausschussmitglieder deutlich, dass ihnen die Entscheidung nicht leichtfalle, der Stadt aber gar nichts anderes übrig bleibe. „Ich bedaure es zutiefst, dass wir an dieser Stelle angekommen sind“, sagte SPD-Ratsfrau Ilona Deckwerth und sprach von „relativ geringen Summen“. Der Meinung, dass der Dirigentenzuschuss nicht mehr zeitgemäß sei, wie es die Verwaltung in ihrer Vorlage formuliert hatte, sei sie nicht. Als Beispiel nannte sie die Harmoniemusik. „Diese Leistung kriege ich nicht zum Nulltarif.“

Sie erklärte ferner, dem Beschluss nur zuzustimmen, weil auch die Vereinsvorstände dies so beschlossen hätten.

Dass es sich nur um geringe Summen handle, wollte Bürgermeister Eichstetter so jedoch nicht stehen lassen. „Es bringt nichts, immer von Peanuts zu reden“, sagte er in Richtung Deckwerth. „Klar sind 15.000 Euro Peanuts, aber zehn Mal 15.000 Euro sind dann keine Peanuts mehr.

Sein Stellvertreter Christian Schneider (Füssen-Land) erklärte, dass die Vereine die Lage der Stadt verstanden hätten. Zudem sei es für diese heutzutage einfacher, Sponsoren und andere Einnahmequellen zu finden. Dabei werde die Stadt auch helfen und Kontakte herstellen. „Wir lassen die Vereine nicht im Regen stehen!“, betonte er.