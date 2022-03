Stadt muss handeln

Stadt Füssen sucht ein neues Depot für ihre Museumsstücke

Von: Matthias Matz

Teilen

Unser Bild zeigt Gemälde aus der Sammlung des Museums der Stadt Füssen und ihre vorübergehende Sicherung in Ausstellungsräumen, in denen eigentlich Stadtgeschichte ausgestellt werden soll. Daher wird ein geeignetes Depot in der Spitalgasse 8 angestrebt. © Englert

Füssen – Um das Füssener Kulturgut ist es nicht zum Besten bestellt. Deshalb muss die Stadt dringend ein neues Depot für ihre kulturellen Schätze finden.

Ins Auge gefasst haben Fachleute das Gebäude Spitalgasse 8, wie Museumsleiter Dr. Anton Englert kürzlich im Kulturausschuss berichtete. Ein dickes Fragezeichen steht allerdings hinter der Finanzierung des Vorhabens.

Bei der Suche nach einem neuen zentralen Museumsdepot ist jedoch Eile geboten. „Aus fachlicher Sicht besteht Handlungsbedarf“, betonte Dr. Rainer Tredt von der Firma RT CulturalConcepts, der vor einem Jahr von der Stadtverwaltung mit der Planung des künftigen Depots beauftragt worden war.

Falsche Lagerung aus Kostengründen

Das Ergebnis seiner bisherigen Untersuchungen: Wahrscheinlich aus Kostengründen sind tausende Museumsobjekte – beispielsweise Bilder der Herren von Freyberg, der bayerischen Königsfamilie oder verschiedene historische Ansichten der Stadt – in den vergangenen Jahren falsch und unsachgemäß gelagert worden – etwa in Büros, oder Ausstellungs- und Abstellräumen. Dazu komme ein Stau an Konservierungsmaßnahmen. „Beim Thema Konservieren und Restaurieren läuft eine Kostenlawine auf die Stadt zu“, warnte er. Werde nicht gehandelt, kommen Ausgaben in Höhe von 500.000 Euro auf Füssen zu.



Eine Lösung sehen Tredt und Museumsleiter Englert in der Einrichtung eines neuen Zentraldepots in der Spitalgasse 8, gerade einmal 50 Meter vom Kloster St. Mang und damit dem Museum entfernt. Obendrein herrschten auf dem 1. und 2. Obergeschoss gute konservatorische und klimatische Bedingungen, wie etwa keine Sonneneinstrahlung. Zudem sei eine Trennung in verschiedene Einheiten in dem Haus gut möglich. „Die eingehende Suche und Prüfung hat ergeben, dass keine alternativen Immobilien infrage kommen und ein Neubau nicht realisierbar ist“, heißt es dazu weiter vonseiten der Stadtverwaltung.



Beim Thema Konservieren und Restaurieren läuft eine Kostenlawine auf die Stadt zu

Die Schaffung eines neuen Depots in der Spitalgasse kostet allerdings Geld, das die Stadt aktuell bekanntlich nicht hat. Einspringen könnten hier aber andere Stellen: zum einen das LEADER-Programm, zum anderen die Landesstiftung. Doch beide Varianten haben ihre Nachteile. So muss für eine Förderung durch LEADER ein regelmäßiges museumspädagogisches Angebot nachgewiesen werden und der Umzug des Depots in die Spitalgasse bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Im Fall der Landesstiftung dürften die Zuschüsse dagegen eher gering ausfallen. Alternativ dazu könnte die Stadt ihr neues Museumsdepot Schritt für Schritt je nach Kassenlage einrichten.



Im nächsten Schritt soll die Stadtverwaltung nun zunächst die exakten Kosten und Fördermöglichkeiten für alle Varianten prüfen. Die Ergebnisse sollen dann erneut dem zuständigen Ausschuss oder Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Dr. Tredt appellierte an die Ausschussmitglieder, keine der beiden Möglichkeiten von vornherein auszuschließen. „Nehmen Sie das Museum und seine Sammlung ernst!“, mahnte er.



Stadt muss handeln

Dass gehandelt werden muss, bestätigte auch Stadtrat Niko Schulte (Füssen-Land). Man werde wohl nicht drum herum kommen, Geld für ein neues Museumsdepot in die Hand zu nehmen, erklärte er. Bedauerlich sei, dass der schlechte Zustand der Museumsstücke erst jetzt aufgearbeitet werde. Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) sprach sich dafür aus, etwas zu unternehmen. „Wenn wir jetzt nichts machen, dann verschimmelt unser Kulturgut!“, sagte er.

Zumindest bei der Inventarisierung sei man auf „einem sehr gute Kurs“, wie Museumsleiter Englert sagte. Demnach läuft seit 2020 ein „Nachinventarisierungsprojekt“ der fast 11.000 Objekte. Bislang seien dabei um die 3000 Exponate fotografiert, registriert und in einer Datenbank erfasst worden, berichtete der Museumsleiter den anwesenden Stadträten.