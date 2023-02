Maßnahmenpaket: „Jedes Kilowatt entscheidend“

Von: Matthias Matz

Um die hohen Energiekosten des Bundesstützpunktes endlich in den Griff zu bekommen, soll heuer ein Blockheizkraftwerk eingebaut werden. © Felix Blersch

Um die Energiekosten des Eisstadions langfristig zu senken, will die Stadt die Versorgung der Hallen mit Gas und Strom künftig auf vier Säulen stellen.

Füssen – Um die Energiekosten des Eisstadions langfristig zu senken, will die Stadtverwaltung die Versorgung der Hallen mit Gas und Strom künftig auf vier Säulen stellen. Das hat der Stadtrat unlängst einstimmig beschlossen. Vorher wird die Kommune aber viel Geld investieren müssen.



Fast 800.000 Euro musste die Stadt im vergangenen Jahr für die Energieversorgung des Bundestützpunkts in der Kemptener Straße aufbringen. Allein 500.000 Euro kostete die Versorgung des Gaskessels, auf weitere rund 250.000 Euro beläuft sich die Stromrechnung (der Kreisbote berichtete). Selbst vor Russlands Überfall auf die Ukraine und die daraufhin explodierenden Energiepreise beliefen sich die Kosten für Gas und Strom auf rund 1000 Euro pro Tag – viel Geld für eine Kommune, die eigentlich kein Geld hat.

Energiekonzept erarbeitet

Um die ausufernden Kosten langfristig in den Griff zu bekommen, soll die Energieversorgung für die Hallen umgestellt werden. Dafür haben die Fachleute Gerhard Dittrich vom Ingenieurbüro Schötz und Peter Bauer vom Büro IBKB Elektrotechnik im vergangenen halben Jahr ein Energiekonzept erarbeitet, das sie kürzlich im Stadtrat vorstellten. Kernelement ist der Einbau eines Blockheizkraftwerks, mit dem die Grundlast abgedeckt werden soll.

Zunächst mit Gas, könnte die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt auch mit Wasserstoff betrieben werden. Um die Spitzenlast abzudecken soll in einem nächsten Schritt der Einbau einer Biomasseheizung auf Pelletsbasis erfolgen – allerdings abhängig von Förderzusagen. Als dritte Maßnahme schlagen die Experten schließlich den Einbau einer Wärmepumpe vor. Um darüber hinaus den hohen Strombedarf der Sportstätte zu decken, soll eine etwa 1000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert werden.

Fließen Fördergelder?

Ziel des Konzepts sei ein möglichst hoher Eigenenergieanteil, erklärte Planer Dittrich. „Jedes Kilowatt wird für uns entscheidend sein.“ Mit dem vorgeschlagenen Konzept könne die Kommune künftig flexibel auf die jeweiligen Energiepreise reagieren. Die Investitionskosten schätzte er auf 850.000 Euro. Dabei rechnet er mit einer Förderung in Höhe von 20 Prozent, sodass die Stadt voraussichtlich noch einen Eigenanteil in Höhe von 650.000 Euro wird stemmen müssen. Diese Summe habe sich aber nach acht bis zehn Jahren amortisiert, rechnete Dittrich vor.



Weitere 300.000 bis 400.000 Euro wird wohl die Photovoltaikanlage kosten, wobei hier noch einige Fragen offen blieben. Unter anderem, wo genau die Anlage am Eisstadion installiert werden soll. „Dachflächen sind nur bedingt vorhanden und geeignet“, erklärte Peter Bauer. Denkbar wäre deshalb etwa ein Anbringen am benachbarten Feuerwehrhaus oder auf dem Parkplatz. Auch, ab wann sich die Investition rechne, sei schwer zu prognostizieren. Er gehe von einem Zeitraum zwischen fünf und 12 Jahren aus. „Mehr geben die Zahlen nicht her.“



Lob von Doser

Bei Dr. Martin Metzger (BfF) stieß das auf Unverständnis. „So finde ich das ein bisschen unausgegoren“, sagte er. Jürgen Doser von den Füssener Freien Wählern (FWF) lobte indes das mehrstufige Konzept: „Ich finde es gut, dass wir im Baukastenprinzip arbeiten.“ SPD-Rätin Ilona Deckwerth erklärte, dass es ihr bei dem Vorhaben gar nicht vorrangig um den finanziellen Aspekt gehe. „Der wichtigere Teil ist der sparsamere Verbrauch unserer fossilen Ressourcen“, erklärte sie. „Auch Biomasse ist ein Verbrauch von fossiler Energie.“



Dennoch einstimmig beauftragte das Gremium die Verwaltung, den Einbau des Blockheizkraftwerks noch in diesem Jahr anzugehen und Fördermittel zu beantragen. „Man könnte 2023 schon relativ viel umsetzen“, so Dittrich. Im Anschluss daran soll abhängig von der finanziellen Lage und der Zusage von Fördergeldern der Einbau der Pelletsheizung sowie der Wärmepumpe in Angriff genommen werden.

Kämmerer Thomas Klöpf wies zudem daraufhin, dass demnächst auch ein Austausch der in die Jahre gekommenen Kälteanlage anstehe. Für 2024 habe er daher rund 1,4 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen.