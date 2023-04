Finanzkrise: Hier kostet ein Toilettengang in Füssen künftig Geld

Von: Matthias Matz

Die Toilette in der Bad Faulenbacher Kneipp-Anlage wird voraussichtlich geschlossen. © Matthias Matz

Die Nutzung öffentlicher Toilettenanlagen in Füssen wird künftig fast überall Geld kosten. Darauf haben sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses geeinigt.

Füssen – Auf Einheimische und Gäste kommen weitere finanzielle Belastungen zu: Einstimmig hat sich der Haupt- und Finanzausschuss jetzt dafür ausgesprochen, für die Nutzung der öffentlichen Toilettenalgen künftig Gebühren zu verlangen. Bislang konnten die meisten städtischen WCs kostenlos genutzt werden.

Hintergrund ist, wie kann es anders sein, die Finanzkrise der Stadt. Die ist deshalb nicht nur angehalten, die Einnahmen zu steigern, sondern auch die Ausgaben zu senken. Und tatsächlich sind die Anlagen wie etwa am Morisse-Parkplatz, an der Tourist-Info oder in Bad Faulenbach für die Stadt vor allem ein Draufzahlgeschäft. Allein im vergangenen Jahr mussten 146.000 Euro für Reinigung und Unterhalt aufgebracht werden, berichtete jetzt Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Haupt- und Finanzausschuss. Dem gegenüber stehen die Einnahmen der beiden gebührenpflichtigen WCs im Klosterhof St. Mang und am Bahnhof in Höhe von knapp 47.500 Euro.

Die Einführung von Gebühren in Höhe von 0,50 Euro für die beiden öffentlichen WCs in Hopfen zahlt sich ebenfalls bereits aus. Laut Stadtverwaltung betrugen die Einnahmen zwischen dem 6. Februar und 11. April 1800 Euro. Angesichts der erwarteten starken Nutzung vor allem während der Sommermonate geht man im Rathaus von monatlichen Einnahmen von rund 5000 Euro allein für die Anlage an der Hopfener Tourist-Info aus. Die Kosten für den Einbau der beiden Kassenautomaten in Höhe von 35.000 Euro könnte sich so bereits nach vier bis fünf Monaten amortisieren.

Faulenbacher WC wird geschlossen

Neben der Ausweitung der Gebührenpflicht sprachen sich die Ausschussmitglieder auch dafür aus, das WC in der Faulenbacher Kneipp-Anlage zu schließen. Bürgermeister Eichstetter verwies in diesem Zusammenhang auf die hohe Dichte an öffentlichen Toiletten im Faulenbacher Tal wie an der „Waldwirtschaft“ oder im Oberseebad.

Noch offen blieb, wie mit dem WC in der Markthalle verfahren werden soll. Dies gehört zwar eigentlich der Stadt, Reinigung und Unterhalt haben aber die ansässigen Gastronomen übernommen. Hans-Jörg Adam von den Füssener Freien Wählern (FWF) schlug vor, auch hier künftig einen Obolus für die Nutzung des stillen Örtchens zu verlangen. Immerhin werde die Markthalle stark frequentiert. Eichstetter sicherte zu, dies zu prüfen.

Ausgenommen von der Gebührenpflicht bleiben dagegen die Anlagen auf dem Festplatz und im Skatepark, wie der Rathauschef betonte. Gerade dort sei wegen der Randale in der Vergangenheit zwar sinnvoll, er gehe aber davon aus, dass die Jugendlichen kein Geld dafür haben und deswegen in die Büsche machen werden.

Für Diskussionen sorgten indes die künftigen Öffnungszeiten. Um den Aufwand zu senken und die Anlage vor Vandalismus zu schützen, hatte die Verwaltung Öffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr vorgeschlagen. Vor allem Simon Hartung (CSU), Ilona Deckwerth (SPD) und Bastian Schuhwerk (Grüne) drangen aber darauf, die Anlagen zumindest im Sommer mindestens bis 222 Uhr offen zu lassen. „Im Sommer sind brutal viele Leute unterwegs und machen uns dann in die Büsche“, sagte Hartung. Auf Vorschlag von Bürgermeister Eichstetter soll nun in diesem Jahr eine Art „Testlauf“ mit Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr stattfinden.