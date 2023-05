„Leuchtturmprojekt“ für die Füssener Altstadt

Von: Matthias Matz

Dornröschenschlaf: Stadt und „Heimatwerk“ wollen dem seit drei Jahren leer stehenden „Lorch-Haus“ wieder neues Leben einhauchen. © Archiv/Knoll

Nicht weniger als ein „städtebauliches und kulturelles Leuchtturmprojekt“ wollen Stadt und „Allgäuer Heimatwerk“ aus dem „Lorch-Haus“ in der Spitalgasse machen.

Füssen – Auf eine Jahrhunderte alte Geschichte kann das „Lorch-Haus“ in der Spitalgasse 2 zurückblicken: Im 15. Jahrhundert erbaut, beheimatete es im Laufe der Jahre unter anderem Schuster, Metzger, Maurermeister, einen Landesgerichtschirurgen und zuletzt den 1999 verstorbenen Kirchenmaler Josef „Sepp“ Lorch. Demnächst könnte die bewegte Geschichte des Hauses um ein Kapitel länger werden: Stadt und „Allgäuer Heimatwerk“ wollen das seit 2020 leerstehende Gebäude wieder beleben.

Die Überlegungen sehen vor, das denkmalgeschützte Gebäude zum Sitz der Füssener Kulturinitiative „Heimatwerk Allgäu“ zu machen. Vorgesehen ist, unter dem Leitmotiv „Von Allgäuern für das Allgäu“ einen Dreh- und Angelpunkt zum Erhalt von Tradition und Brauchtum zu installieren. Kurz: nicht weniger als ein „städtebauliches und kulturelles Leuchtturmprojekt im Herzen der Altstadt“ soll entstehen, wie es in den Unterlagen der Stadtverwaltung heißt.



Konkret ist geplant, im Erdgeschoss in Zusammenarbeit mit den Wertachtal-Werkstätten ein inklusives Kultur-Café für alle Generationen einzurichten, das zum neuen Treffpunkt für Nachbarn, Einheimische, Vereine und Gäste in der Altstadt werden soll. Vorstellbar sind ferner eine Bäckerei und ein Ladengeschäft mit regionalen Produkten.

Im ersten Obergeschoss sollen die Verwaltung des „Heimatwerks“ sowie Seminar- und Kursräume einziehen. Im zweiten Ober- und Dachgeschoss ist dagegen die Betreiberwohnung geplant (der Kreisbote berichtete).

Darüber hinaus könnte nebenan in der Spitalgasse 8 im Erdgeschoss eine Werkstatt mit Ateliers für Handwerker einziehen. Zudem soll die südliche Gartenfläche als Cafè oder Biergarten genutzt und den Vorplatz entlang der Spitalgasse zu „einer belebten Piazzetta“ gemacht werden, wie es heißt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben werden aktuell grob auf rund drei Millionen Euro geschätzt.



Um herauszufinden, ob diese Pläne in dem denkmalgeschützten Gebäude im Besitz der Heilig-Geist-Stiftung überhaupt umsetzbar sind, hatte der Stadtrat bereits im Herbst 2021 den Architekt Andreas Harbich mit ins Boot geholt. Vergangene Woche stellte der Füssener die Ergebnisse seiner denkmalschutzfachlichen und städtebaulichen Voruntersuchungen dem Gremium vor.

Demnach sind zwar auch andere Nutzungen wie Wohnungen möglich, sollten dann aber wegen Problemen mit dem Brand- und Denkmalschutz auf eine Nutzungseinheit bzw. eine einzige Wohneinheit über alle Geschosse beschränkt werden. Auch eine Verbindung mit der Spitalgasse 8 sei wegen Problemen mit dem Brandschutz nicht möglich.

Harbich warb deshalb dafür, die Pläne des „Heimatwerks“ weiter voran zu treiben. „Wir sind guter Dinge, dass das auf dieser Grundlage weiter verfolgt werden kann“, sagte er.



„Treten auf der Stelle“

Hauptamtsleiter Peter Hartl bat das Gremium, in der Sache eine Entscheidung zu treffen. „Wir treten auf der Stelle, wenn wir jetzt nicht in die konkrete Planung einsteigen“, betonte er. Zumal Geld ausnahmsweise mal nicht das Problem ist. Wie Hartl betonte, winken üppige Fördermittel aus den Töpfen der Denkmalpflege und des Städtebaus in Höhe von bis zu 80 Prozent. Zudem soll die Maßnahme durch „eine gezielte Konzentration des Grundstockvermögens der Stiftung erfolgen. Zur Not sollen andere Objekte der Stiftung dafür verkauft werden, erklärte er.



Was rechnet sich?

Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF), ging das jedoch zu schnell. „Ich weiß nicht genau, was das Heimatwerk dort machen will und welche Kosten es übernimmt. Das ist mir momentan zu vage, um das jetzt schon zu entscheiden.“ Mit den Pacht- oder Mieteinnahmen durch das „Heimatwerk“ würden sich die Investitionen wohl nicht refinanzieren, vermutete sie. Möglicherweise seien Wohnungen hier die bessere Alternative. Das sollte zunächst geprüft werden, bevor entschieden werde, wie es weiter geht.



Hauptamtsleiter Hartl entgegnete, dass es jetzt vor allem um eine Grundsatzentscheidung gehe, die nächste Stufe der Planungen anzugehen: „Wollen wir das Gebäude revitalisieren?“ Höhere Fördermittel seien bei einer Wohnnutzung jedenfalls nicht zu erwarten.

Eine gemeinnützige Einrichtung wie das „Heimatwerk“ mit ins Boot zu holen, sei mit Blick auf die Fördergelder sinnvoller. Und in das Gebäude investieren müsse die Stadt so oder so. „Egal, ob Heimatwerk, Wohnungen oder Spielhalle“ – die Stadt bzw. Stiftung müsse in jedem Fall 20 Prozent der Kosten stemmen, erklärte er.



Architekt Andreas Harbich sprach sich gleichfalls für eine öffentliche Nutzung des Gebäudes aus. „Es geht auch um die Revitalisierung des Außenbereichs“, erläuterte er. „Eine öffentliche Nutzung bringt da Leben rein“, betonte er ferner. „Mit einer privaten Nutzung hätten Sie das nicht.“ Dr. Martin Metzger (BfF) appellierte dagegen: „Nach Ende der Planungsstufe 2 sollten wir so offen sein, dass wir noch jemand anderes mit ins Boot holen können.“



Einstimmig sprach sich das Kommunalparlament schließlich dafür aus, das vorgelegte Konzept weiter zu verfolgen und die erforderlichen Architekten- und Ingenieursleistungen auszuschreiben.