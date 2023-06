AWO Füssen: „Eine Fotz`n für gute Arbeit“

Von: Matthias Matz

„Herausragend gute Arbeit“: Dass die AWO für den Familienstützpunkt künftig Miete zahlen muss, stößt der Füssener SPD sauer auf. © Archiv

Die AWO wird heuer doch keine Miete mehr für den Familienstützpunkt im Weidach zahlen müssen. Für einen Schlagabtausch im Stadtrat sorgte das Thema jetzt dennoch.

Füssen – Für die SPD ist es „eine Fotz`n für herausragend gute Arbeit“, für den Bürgermeister ein „zufriedenstellendes Ergebnis“: Dass die AWO künftig Miete für den Familienstützpunkt (FSP) im Weidach zahlen muss, sorgt weiterhin für Diskussionen. Zumal ein im Februar gefasster Stadtratsbeschluss schon wieder überholt ist, wie Rathauschef Maximilian Eichstetter (CSU) jetzt im Stadtparlament bekannt gab.

Demnach haben sich Stadt und AWO-Ortsverein und -Bezirksverband in einer weiteren Verhandlungsrunde darauf verständigt, dass die Arbeiterwohlfahrt Füssen-Schwangau erst ab dem 1. Juli eine monatliche Kaltmiete in Höhe von 350 Euro zu entrichten hat.

Laut einem Beschluss vom Februar und voran gegangenen zähen Verhandlungen zwischen den Beteiligten hätte die AWO eigentlich bereits ab dem 1. März erstmals Miete für die Nutzung der FSP-Räume im AWO-Kinderhort zahlen müssen (der Kreisbote berichtete mehrfach ausführlich). Zur Miete hinzu kommen noch die Nebenkosten, die künftig nach dem tatsächlichen Verbrauch zu bezahlen sind. Die Vorauszahlungen betragen mindestens 500 Euro pro Monat.

Neue Vereinbarung

Unterm Strich wird die AWO dennoch aber auch in diesem Jahr keine Miete für den FSP zahlen. Hintergrund ist laut Eichstetter, dass Orts- und Bezirksverband – der künftig als Träger mit im Boot sitzen wird – ihren Haushalt für dieses Jahr bereits aufgestellt haben und die Mietzahlungen nicht mehr abdecken können.

Deshalb, so der neue Vorschlag der Stadtverwaltung, soll die AWO die Miete für dieses Jahr in Höhe von insgesamt 2100 Euro in den kommenden zwei Jahren abzahlen. Konkret bedeutet diese Umlegung: Statt 350 Euro werden im kommenden Jahr 440 Euro Monatsmiete fällig und im Jahr darauf 590 statt 500 Euro. Ab 2026 müssen dann regulär 700 Euro gezahlt werden. „Das ist unser Entgegenkommen“, sagte Eichstetter.



Gültig ist der neue Mietvertrag laut Rathauschef von 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2026. Eine automatische Verlängerung darüber hinaus ist nicht vorgesehen. Unter Dach und Fach sein muss der Vertrag bis spätestens 31. Juli, so die Vereinbarung zwischen Stadt und AWO. „Insofern ist damit der Verbleib der Einrichtung in Füssen und in dem Gebäude auch für die nächsten Jahre sichergestellt“, heißt es dazu in den Unterlagen der Stadtverwaltung.



Neue Kooperation

Neu ausgehandelt werden wird auch die Kooperation mit dem Landkreis Ostallgäu. Dieser Schritt wird laut Stadtverwaltung erforderlich, weil künftig neben dem Ortsverband Füssen-Schwangau auch der AWO-Bezirksverband Träger des FSP sein wird. Vorsitzende beider Verbände ist die Füssenerin Brigitte Protschka. Darüber hinaus habe sich der Kreis dazu entschieden, ab dem laufenden Kalenderjahr die tatsächlich angefallenen Personalkosten für den 14-stündigen Einsatz der FSP-Leiterin zu übernehmen.



Während sich Bürgermeister Eichstetter zufrieden über die nun gefundene Lösung äußerte („Für alle ein zufriedenstellendes Ergebnis.“), hielt die SPD-Fraktion an ihrer Kritik an den Mietzahlungen fest. „Das ganze Verfahren war unsäglich“, befand Erich Nieberle. „Das war eine Fotz`n für herausragend gute Arbeit“, fuhr er fort und verwies auf die andere Familienstützpunkte im Landkreis, wo die Träger keine Mietzahlungen leisten müssten.

Damit wählte der Sozialdemokrat allerdings einen Begriff, den Eichstetter so nicht stehen lassen könne, wie er betonte. Die Stadt wisse die Arbeit im FSP sehr wohl zu schätzen. „Die anderen Kommunen haben auch keine 900.000 Euro Vorleistung gehabt“, erwiderte er und spielte damit darauf an, dass die Stadt das Gebäude im Weidach schließlich gebaut habe. „Ein klareres Zeichen als 900.000 Euro gibt es nicht. Ein noch deutlicheres Signal können wir nicht setzen!“



Auch CSU-Ratsfrau Nicole Eikmeier äußerte ihr Unverständnis für die Kritik Nieberles. „Gar keine Miete zu verlangen, geht nicht“, sagte sie. Die anderen Füssener Vereine müssten diese schließlich auch zahlen, betonte sie.



Bei vier Gegenstimmen der Grünen Wolfgang Bader und Anna-Verena Jahn sowie der Erich Nieberle und Ilona Deckwerth (beide SPD) segnete das Kommunalparlament die neue Vereinbarung schließlich ab.