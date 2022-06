Michelle Derbach putzt Schuhe für Kriegsbetroffene

Bei ihrer jüngsten Spendenaktion putzt Michelle Derbach Schuhe am Füssener Stadtbrunnen. © privat

Füssen – Mit einer Schuhputzaktion am Füssener Stadtbrunnen hat Michelle Derbach vor Kurzem ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt.

Bis jetzt sammelte sie 581,94 Euro für die Opfer aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Bereits am 30. April kamen 244,85 Euro in der Innenstadt von Füssen zusammen, so Derbach. Über facebook erhielt sie wiederum 180 Euro an Spenden und bei der Schuhputzaktion kamen 157,09 Euro zusammen.

Positive Reaktionen

Sie sei mit dem Ergebnis der Spendensumme sehr zufrieden, sagte Derbach. Es seien außerdem viele interessante Gespräche geführt worden. Neun Personen ließen sich von Derbach die Schuhe putzen. Einige Passanten spendeten auch etwas, ohne sich die Schuhe putzen lassen zu wollen. „Einige Ukrainerinnen und Ukrainer haben die Aktion fotografiert”, berichtete die junge Aktivistin. Durchweg habe sie positive Reaktionen erhalten.



Michelle Derbach sei allen Leuten dankbar, „die ihr Geld für eine gute Sache zur Verfügung gestellt haben”. Weitere Spendensammelaktionen sollen folgen und das nicht nur in Füssen, kündigte Derbach an. „Steht mit der Ukraine gegen die russische Aggression! Wir müssen keine Ukrainer sein, um für die Ukraine zu stehen. Wir müssen nur Mensch sein!“, so Derbach.

kb