Stadträte ziehen Fazit von den 30. Füssener Sporttagen – Anwohner ärgern sich über laute Musik

Von: Katharina Knoll

Teilen

Gute Stimmung herrschte beim Sporttage-Fußballturnier. Über die laute Musik am Abend davor ärgerten sich jedoch die Anwohner. © Lukaszewski

Füssen – Zu laute Musik, Chaos bei den Parkplätzen und den Transportwegen sowie jede Menge Müll: Die 30. Füssener Sporttage hatten auch ihre Schattenseiten, wie am Dienstag Wolfgang Bader (Grüne) in der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses anmerkte. Es sei ein tolles Fest gewesen, aber man müsse im kommenden Jahr einiges anders machen, stimmte ihm Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) zu.

Gut sei die Stimmung beim großen Fußballturnier am vorvergangenen Sonntag gewesen, merkte Bader an. „Das war echt klasse.“ Was aber nicht so schön war: Am Tag davor sei die Umgebung derart beschallt worden, „dass die ganze Gegend unbewohnbar war.“ Und als die Nachbarn die Mannschaften gebeten hatten, die Bässe herunterzudrehen, seien sie blöd angeschnauzt worden. Die Folge: 17 Mal wurde der Sicherheitsdienst gerufen und gleich acht Mal der Bürgermeister verständigt.



„Um 19.45 Uhr war ich das erste Mal unten“, bestätigte Bürgermeister Eichstetter. Dann sei es kurzzeitig ruhig gewesen. Doch kaum war er weg, ging es wieder los. Gegen 23.40 Uhr sei dann auch der Füssener Polizeichef persönlich vor Ort gewesen.



Friedliches Fest

„Wir lernen daraus“, zieht Eichstetter ein Fazit. Nachdem das Sportfest zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, habe es aber allen Jugendlichen gut getan, so wieder zusammenkommen zu dürfen. „Das war wie die fünfte Jahreszeit.“

Bei der „Players Night“ im Festzelt auf dem Festplatz habe es überhaupt keinen Ärger gegeben. „400 Leute haben zusammen gefeiert und es gab keinen Streit. Die Securitys haben sich gelangweilt“, so der Rathauschef. „Man hat der ganzen Truppe die Erleichterung angemerkt, einen Tag ohne Sorgen verbringen zu können.“ Er resümierte: „Es war ein ganz, ganz tolles Fest mit dem Wissen: Wir müssen nachjustieren.“

Neben der Lärmbelästigung müsse die Stadt auch bei den Parkplätzen und den Transportwegen zwischen dem Fußballplatz und dem Festplatz aktiv werden. Auch beim Radrennen hätte es ein Verkehrschaos gegeben.

„Wir müssen ein Parkraumkonzept erarbeiten“, meinte auch Bader. „Die Straßen waren so zugeparkt, dass kein Feuerwehrauto durchgekommen wäre.“

Da war Niko Schulte (Füssen-Land) allerdings anderer Meinung: „Die sind durchgekommen.“ Nur auf dem Parkplatz des FC Füssen ging es chaotisch zu. Und auch den Ärger über die laute Musik konnte er nicht nachvollziehen. Schließlich sei der Krach vor 24 Uhr aus gewesen. Was ihn allerdings störte, war der Müll, den Zuschauer und Athleten zurückgelassen hatten. Der Bauhof musste diesen schließlich wegräumen.



Lob an die Stadtverwaltung

Ein Lob der Mannschaften an die Füssener Stadtverwaltung richtete Freie Wähler-Stadtrat Thomas Scheibel aus. „Die Stadt Füssen hat einen tollen Job gemacht.“ Die Verwaltung habe für einige Probleme kurzfristige Lösungen gefunden. Damit Athleten und Zuschauer parken konnten, wurde beispielsweise das Halteverbot im Schwedenweg an der Weidachturnhalle aufgehoben. Da an diesem Wochenende noch weitere Events am Sportpark anstehen, soll es nach Angaben der Füssener Stadtverwaltung erst wieder ab kommenden Montag, 25. Juli, gelten.