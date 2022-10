Stadtwerke Füssen: Helmut Schauer feiert Dienstjubiläum

Von: Matthias Matz

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum überreicht Bürgermeister Maximilian Eichstetter (rechts) Werkleiter Helmut Schauer (Mitte) einen Geschenkkorb. Darüber freut sich auch Hauptamts- und Geschäftsleiter Peter Hartl. © Stadt Füssen

Er ist Leiter der Stadtwerke und der Forggenseeschifffahrt: Helmut Schauer steht seit 40 Jahren im Dienste der Stadt. Das wurde nun gefeiert.

Füssen – Jubiläum für Helmut Schauer: Seit nunmehr 40 Jahren steht der Leiter der Stadtwerke und der Forggenseeschifffahrt im Dienste der Stadt. Gratulationen dafür gab es jetzt von Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und Hauptamtsleiter Peter Hartl.



Der heutige Werkleiter Helmut Schauer absolvierte von 1982 bis 1985 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Standortverwaltung Füssen und war danach ein Jahr lang bei der technischen Schule der Luftwaffe tätig. Nach seinem zweijährigen Wehrdienst fing Schauer 1988 dann bei der Stadt an.



Leiter seit 2015

Von Anfang an war er mit dem Thema Wasser betraut, arbeitete bei der Forggenseeschifffahrt und dem Wasserwerk, das 1998 zu den Stadtwerken umfirmiert wurde. In der Folgezeit arbeitete sich Schauer hoch; seit 2015 ist er Leiter der Stadtwerke und der Forggenseeschifffahrt. Sein Job gefällt ihm: „Wasser ist ein ganz spannendes Betätigungsfeld, weil es sehr viele verschiedene Aufgaben mit sich bringt“, sagt er.



Viele Erinnerungen

Vier Jahrzehnte sind eine lange Zeit – und so hörten sich Eichstetter und Hartl interessiert viele Erinnerungen des Werkleiters an die vergangenen 40 Jahre an. In seiner Zeit als Auszubildender etwa spielte er Eishockey beim EV Füssen in der obersten Nachwuchsliga und in der 2. Bundesliga.



Helmut Schauer erinnert sich gerne an diese Zeit zurück, etwa daran, dass er mehrmals in der Woche die Akten niederlegen und dafür die Schlittschuhe für das Mittagstraining anziehen durfte.



Bürgermeister Eichstetter dankte Werkleiter Schauer für sein jahrelanges Engagement im Dienste der Stadt Füssen.