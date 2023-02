Für mehr Sicherheit in Hopfen soll ein stationärer Blitzer gekauft werden

Von: Matthias Matz

Der stationäre Blitzer soll am östlichen Ortseingang von Hopfen aufgestellt werden. © Matthias Matz

Nachdem zahllose Tempoverstöße in der Hopfener Uferstraße festgestellt worden waren, soll nun ein stationärer Blitzer für mehr Disziplin bei den Autofahrern sorgen.

Füssen – Nachdem im vergangenen Jahr bei verschiedenen Testmessungen zahllose Tempoverstöße in der Hopfener Uferstraße festgestellt worden waren, soll nun eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage am östlichen Ortseingang für mehr Disziplin bei den Autofahrern sorgen. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend bei fünf Gegenstimmen beschlossen. Der ursprüngliche Antrag der Verwaltung sah sogar das Aufstellen von zwei stationären Blitzern in der vielbefahrenen Straße vor.



42 Prozent zu schnell

Messungen im vergangenen Sommer haben bestätigt, was Anwohner schon seit geraumer Zeit beklagt und deshalb ein Eingreifen der Stadtverwaltung gefordert hatten: in der Hopfener Uferstraße, wo eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gilt, wird viel zu oft viel zu schnell gefahren. Die zwischen dem 25. August und 8. September vorgenommenen Tempomessungen ergaben, dass 42 Prozent der erfassten 70.000 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der nachts mit 93 km/h durch die Uferstraße raste. Ein anderer schaffte am frühen Abend immerhin noch 83 km/h.



Zwei weitere Testmessungen durch den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland Ende November hätten die Tendenz des Sommers im Wesentlichen bestätigt – und dass, obwohl die meisten Hopfener Hotels zu diesem Zeitpunkt in den Betriebsferien waren. „Für uns ein klares Zeichen, hier etwas zu tun“, kommentierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter am Dienstagabend die Zahlen im Stadtrat.

Möglichkeit seit 2020

Was konkret getan werden soll, erklärte der Rathauschef gleich hinterher: sowohl am östlichen als auch am westlichen Ortsausgang sollen stationäre Blitzer aufgestellt werden. Diese Möglichkeit räumt der Freistaat den Städten und Kommunen seit Mai 2020 ein – vorausgesetzt, die Beanstandungsquote der erfassten Fahrzeuge liegt bei zehn Prozent oder darüber, was in Hopfen der Fall ist. Unterstützt wird das Vorhaben zudem durch das Landratsamt, das Staatliche Bauamt Kempten sowie die Füssener Polizei.



Kosten sollen die beiden Geräte zusammen 85.000 Euro, hinzu kommen 250 Euro pro Tag für die Nutzung der Software, die der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland zur Verfügung stellt. Nach Überzeugung der Verwaltung wird sich diese Investition schnell rechnen. Bereits bei sieben Verstößen am Tag soll ein Plus von rund 45.000 Euro auf der Habenseite stehen. „Dazu kommt die Verkehrssicherheit, die im Fokus stehen sollte“, so Eichstetter. Markus Gmeiner, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung, ergänzte: „Das dient der Sicherheit in der Uferstraße!“



Ähnlich bewerteten die beiden Hopfener Stadträte Andreas Eggensberger und Simon Hartung (beide CSU) die Situation vor Ort. Beide sprachen sich mit Nachdruck für die Blitzer aus. „Wir erleben oft, dass da wirklich sehr schnell gefahren wird“, berichtete Eggensberger.



Kritik von Metzger

Dennoch äußerten mehrere Ratsmitglieder Zweifel an dem Vorhaben. Dr. Martin Metzger (BfF) übte scharfe Kritik am Zweckverband Kommunale Dienste Oberland. Da er als Notarzt im Einsatz in Schwangau geblitzt worden sei, versuche er seit Monat einen zweimonatigen Entzug seines Führerscheins abzuwenden. Allerdings gelinge es ihm nicht, das mit dem Zweckverband zu klären.



Christine Fröhlich, Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF), schlug indes vor, den Verkehr in der Uferstraße temporär durch den Zweckverband überwachen zu lassen. Schließlich bezahle man den Verband genau dafür. Außerdem glaube sie nicht, dass sich die Investition lohne. Vor allem Einheimische würden die Blitzer schnell spitz kriegen und dementsprechend dort langsamer fahren, sodass die Stadt leer ausgehen werde. „Das ist eine Milchmädchenrechnung“, sagte sie.



Ähnlich argumentierte SPD-Stadträtin Ilona Deckwerth. Sie befürchte, dass die einheimischen Autofahrer vor den Blitzern abbremsen, aber dazwischen wieder voll aufs Gas gehen, erläuterte sie. „Ich halte das für ein sehr teures Spielzeug.“



Hohe Kosten

Amtsleiter Markus Gmeiner widersprach dieser Kritik zwar vehement. „Die Überwachungen haben gezeigt, dass wir handeln müssen“, betonte er. „Ich garantiere, in zwei Jahren hat sich das amortisiert!“ Aber auch dem Zweite Bürgermeister Christian Schneider (Füssen-Land) gingen die Pläne zu weit. Er schlug angesichts der hohen Investitionen vor, es zunächst mit einem stationären Messgerät zu versuchen. „Mich scheut der Tagespreis für die Software“, sagte er.



Da sich auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter kompromissbereit zeigte, einigte sich das Gremium schließlich darauf, zunächst nur eine Messstation anzuschaffen. Diese soll im Bereich des östlichen Ortseingangs (aus Richtung Füssen kommend) noch in diesem, spätestens aber im kommenden Jahr, aufgestellt werden.