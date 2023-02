Füssener Busbahnhof: „Ohne Schnickschnack“

Von: Matthias Matz

Der Füssener Busbahnhof: Auch künftig wird es keine goldenen Dächer geben, sondern nur eine einfache und funktionale Ertüchtigung. © Matthias Matz

Wo einst Bushaltestellen mit goldenen Aluschindeln auf dem Dach Reisende aus aller Welt erwarten sollten, wird künftig schnörkellose Zweckmäßigkeit herrschen.

Füssen - Wo einst Bushaltestellen mit goldenen Aluschindeln auf dem Dach Reisende aus aller Welt erwarten sollten, wird künftig schnörkellose Zweckmäßigkeit herrschen: eine erste Entwurfsplanung für den Umbau des Busbahnhofs hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Diese soll nun unter dem Motto „einfach und funktional“ ausgearbeitet und anschließend in sechs Bauabschnitten umgesetzt werden.

Schlaglöcher, Pfützen, Unebenheiten und ein tristes grau in grau – der Busbahnhof (ZOB) direkt am Bahnhof ist vieles, nur kein Aushängeschild oder gar eine Visitenkarte der Stadt. Jahrelang hatten Stadtverwaltung und externe Planer deshalb an einer Umgestaltung gearbeitet. Selbst einen Ideen- und Realisierungswettbewerb lobte die Stadt vor einigen Jahren aus.

Das Rennen machten 2019 schließlich die Büros „Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner“ aus München und „Löhle Neubauer Architekten“ aus Augsburg. Zentraler Punkt ihrer Pläne: Bushaltestellendächer mit goldenen Aluschindeln, die der Silhouette der nahen Alpen nachempfunden sind (der Kreisbote berichtete).

Daneben sollten die fünf Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden sowie Sitzbänke und Infostelen bekommen. Außerdem waren überdachte Fahrradstellplätze mit Boxen und Helmfächern, „Park- & Ridestellplätze“, ein Wartebereich für Busse und ein Wendekreisel geplant. Über 360.000 Euro investierte die Stadt in diese Planungen. Doch umgesetzt werden wird davon – nichts.

Stadt zieht Notbremse

Weil die Kosten explodierten und die Stadt pleite ist, zog der Stadtrat im April vorigen Jahres die Notbremse. Statt des Luxus-Umbaus für fast acht Millionen Euro soll nun nur noch das unbedingt Nötigste getan werden. „Es muss funktionieren und das zu günstigen Kosten“, fasst Sebastian Klinger vom Dietmannsrieder Ingenieurbüro Klinger vergangene Woche im Stadtrat die Zielsetzung zusammen. Den aktuellen Zustand des Platzes mit einer Mischung aus Steinen, Asphalt und Kies bezeichnete er als „wild“.

In sechs Bauabschnitten soll das Areal nun ertüchtigt werden. In einem ersten Schritt – voraussichtlich im kommenden Jahr – soll im westlichen Bereich eine Wendefläche für Busse und eine Zufahrt zur Von-Freyberg-Straße entstehen. „Dieser Bauabschnitt ist am Dringlichsten“, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Neben der Wendeplatte soll das Gelände künftig außerdem ausreichend Platz für 12 Gelenkbusse bieten und entlang des Freyberg-Parks könnte ein Geh- und Radweg gebaut werden.



Vor dem seitlichen Bahnhofseingang ist ferner eine Verschwenkung der Busspur angedacht, damit die dort mit laufendem Motor stehenden Busse nicht die Wand des Gebäudes verschmutzen. Angedacht sind zudem noch zwei Fahrradstellplätze, deren Bau von der Deutschen Bahn (DB) gefördert werden. Entsprechende Anträge habe die Stadt bereits bei der Bahn eingereicht. Laufe alles nach Plan, könnten die Fahrradabstellplätze 2024/25 gebaut werden. Kosten soll jeder Bauabschnitt inklusive der Planungskosten rund 200.000 Euro.



Angesichts der Kosten forderte SPD-Stadträtin Ilona Deckwerth, das Vorhaben zu verschieben. „Die Überlegungen sind nachvollziehbar“, sagte sie. „Aber diese Geschichte ist etwas, was wir einpacken sollten. Diese Summe an der Stelle auszugeben, ist für mich nicht vertretbar.“

Überhaupt nicht nachvollziehen konnte das Jürgen Doser von den Füssener Freien Wählern (FWF). Der Bahnhof betreffe schließlich fast alle Bürger und Touristen. Gestreckt über die kommenden fünf bis sechs Jahre jeweils 200.000 Euro für den Busbahnhof auszugeben, sei vertretbar. Deckwerth warf er in diesem Zusammenhang einmal mehr Klientelpolitik vor und erinnerte an deren Forderung nach einem millionenschweren Lehrschwimmbecken für die Grund- und Mittelschule. „Sie haben Ihre Klientel bedient“, sagte er in Richtung der Sozialdemokratin.



Klientelpolitik der SPD?

Auch Dr. Martin Metzger (BfF) ging Deckwerth für ihre Aussagen scharf an. „Was muss da eigentlich noch passieren, Frau Deckwerth?“, spielte er auf die Schlaglöcher und das Durcheinander aus Bussen und Menschen an. „Es ist ein Wunder, dass da noch niemand umgekommen ist!“ Betreffe eine Maßnahme alle, streite die SPD immer, so Metzger weiter. Gehe es aber um die Klientel der Sozialdemokraten, sehe das Ganze anders aus.



Bei der großen Mehrheit stieß die vorgestellte Entwurfsplanung ebenfalls auf Zustimmung. Bei einer Gegenstimme von Deckwerth beauftragte das Stadtparlament die Verwaltung, die Planungen fortzuführen.