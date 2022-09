Steigende Energiekosten: Wie wollen die Füssener im Alltag sparen?

Von: Chris Friedrich

Um Kosten im Alltag zu sparen, wollen die Befragten unter anderem das Auto öfter mal in der Garage lassen. © Archiv/Katharina Knoll

Füssen – Steigende Energiepreise lösen bei Familien und allein lebenden Menschen derzeit oft Existenzängste aus. Gezielte Einsparungen im Alltag sind ein probates Gegenmittel, um den Geldbeutel etwas zu entlasten. Der Kreisbote hat sich in Füssen umgehört und gefragt, in welchen Bereichen die Bürger persönlich Energie einsparen.

Aferdite Havolli © Friedrich

Mit ihrem Mann und vier Kindern versucht Aferdite Havolli Strom zu sparen. „Wir sind eine große Familie. Eine Möglichkeit, weniger Energie zu verbrauchen, gibt es beim Waschen. Ich achte darauf, dass die Waschmaschine immer voll ist und deshalb weniger läuft als es bei uns früher der Fall war“, so die Füssener Hausfrau.



Conny Sontheimer © Friedrich

Conny Sontheimer aus Schwangau schaut zurück: „Wir haben gelernt, Energie zu sparen. Wir heizen nur, wenn es notwendig ist. Wir halten Spazierfahrten mit unserem Auto für unnötig.“

Werner Strobl © Friedrich

Der Füssener Werner Strobl vertritt eine vergleichbare Position: „Das Auto, wann immer es möglich ist, in der Garage lassen, und unsere Heizung von vier auf zwei herunterschalten, dadurch können meine Frau und ich täglich Geld sparen.“ Strobl zeigt sich auch angesichts vieler Meldungen über drohende Existenznöte der Verbraucher als Optimist. „Da ist doch viel Angstmacherei dabei“, sagt er. Dadurch verunsichern lasse er sich auch in Zukunft „ganz bestimmt nicht“.



Rainer Deutschenbauer © Friedrich

In ihr Haus in Rieden investiert hat dagegen Familie Deutschenbauer. Rainer Deutschenbauer weist im Gespräch mit dem Kreisbote auf den Nutzen der Photovoltaik-Anlage hin. „Wir haben sie seit zehn Jahren“, sagt er. Einen großen Spareffekt verspricht sich Deutschenbauer auch beim Heizen. „Wir haben eine Gas-Hybrid-Heizung mit Wärmepumpe einbauen lassen, die seit Juli in Betrieb ist. Früher hatten wir eine Ölheizung.“ Aus beruflichen Gründen könne er und sein Sohn aufs Auto jedoch nicht verzichten, so Deutschenbauer.