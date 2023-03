Respektvoller Umgang mit dem Steinadler

Von: Alexander Berndt

Teilen

Mit dem König der Lüfte: Mathias Putze (v.l.), Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke, Thomas Hennemann und die stellvertretende Tourismusdirektorin Kerstin Schneekloth. © Berndt

Eine Ausstellung im Schlossbrauhaus in Schwangau will Einheimischen und Touristen den König der Lüfte näherbringen, ohne dass ihm in der Natur jemand zu nahe kommt.

Schwangau – Davon, dass sich Einheimische wie Touristen möglichst achtsam und respektvoll in der Natur bewegen, soll ein Tier profitieren, dem im Foyer des Schlossbrauhauses Schwangau eine Ausstellung gewidmet ist. Vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz konzipiert, möchte sie ihren Besuchern bis zum 11. Juni täglich von 9 bis 22 Uhr den „Steinadler – König der Lüfte“ näher bringen, ohne dass irgendjemand diesem Tier zu nahe kommt.



Denn genau dies soll vor allem draußen in der Natur nicht geschehen, wo der Steinadler „im vergangenen Jahrhundert schon fast vom völligen Aussterben bedroht“ war, wie der Gebietsbetreuer für das Ostallgäu und den Alpenrand, Thomas Hennemann, bei der Ausstellungseröffnung erklärte. Hennemann warb mit dem Hinweis, dass die Ausstellung „viele Elemente zum Mitmachen“ habe. Anschließend informierte Mathias Putze, Biologe vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, die rund 40 Besucher in einem Vortrag unter anderem darüber, dass es nach derzeitigem Stand jährlich rund 45 besetzte Reviere von Steinadlern in den bayerischen Alpen gibt.



Schutz für die Brut

Eine wichtige Nahrungsquelle für den König der Lüfte sind laut dem Diplom-Biologen Gams und Birkhuhn. Sechs bis acht Reviere befänden sich in den Ammergauer Alpen, berichtete Putze. Die Bruterfolge der Tiere unterlägen starken Schwankungen. Um die Bruten jedoch zu schützen, habe man beispielsweise im bayerischen Alpenraum Schutzzonen mit einem Radius von einem Quadratkilometer um besetzte Horste vereinbart, die nicht durch Hubschrauberflüge verletzt werden dürfen.