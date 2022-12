Füssen: »Bankrotterklärung der Politik«

Von: Matthias Matz

Unter den heimischen Landwirten rumort es. Sie fühlen sich im Vergleich zu Grundbesitzern oder Gewerbetreibenden ungerecht behandelt. © fotokostic/panthermedia

Die vom Finanzausschuss vorgeschlagenen Steuererhöhungen hat der Füssener Stadtrat bestätigt. Das sorgt für Diskussionen und Unmut unter den Betroffenen.

Füssen – Unter den heimischen Bauern rumort es weiter wegen der geplanten Erhöhung der Grundsteuer A. Das machten mehrere Landwirte vergangene Woche in der Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung deutlich. Auch aus dem Gremium selbst kam Kritik an den geplanten Steuererhöhungen. Dennoch bleibt es bei den vom Finanzausschuss vorgeschlagenen neuen Hebesätzen, wie das Stadtparlament mehrheitlich bei sechs Gegenstimmen beschloss.



Was sich bereits unlängst in der Bürgerversammlung abzeichnete, bestätigte sich vergangene Woche in der Bürgerfragestunde vor der Stadtratssitzung: unter den heimischen Landwirten herrscht massiver Frust über die vom Finanzausschuss empfohlene Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 330 auf 415 Prozent. Vor allem stört die Füssener Bauern, dass der Hebesteuersatz der Grundsteuer B im gleichen Zug lediglich sehr moderat von 415 auf 435 Prozent angehoben wird.

Zudem kritisieren sie, dass Füssen mit dem neuen Hebesatz deutlich über dem des Freistaats (343 Prozent) liegt. „Der Landesdurchschnitt wäre ideal“, sagte beispielsweise Ludwig Köpf und bat um mehr Gerechtigkeit.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) äußerte wie schon in der Bürgerversammlung zwar sein Verständnis für den Unmut der Bauern, wies aber auf die Notwendigkeit der Erhöhungen hin. „Wir wurden vom Finanzministerium dazu aufgefordert, die Summen anzupassen“, betonte er. „Wir machen das nicht, weil wir das wollen.“



Aber auch Stadträte wie Matthias Friedl (Füssen-Land) oder Simon Hartung von der CSU forderten dazu auf, die Empfehlung des Finanzausschusses nochmals zu überdenken. Beiden ging es dabei vordergründig nicht um die finanzielle Mehrbelastung (im Schnitt etwa 20 Euro für jeden Landwirt im Jahr), sondern um die Ungleichbehandlung der Bauern im Vergleich zu Grundbesitzern oder Gewerbetreibenden. Diese sollen, wie bereits berichtet, ab dem kommenden Jahr einen Hebesatz von 380 Prozent statt bisher 360 zahlen. Hartung stellte deshalb den Antrag, die Grundsteuer A auf etwa den Landeschnitt anzuheben, was aber keine Mehrheit fand.

Grenze erreicht

Noch weiter ging CSU-Ratsmitglied Dr. Christoph Böhm. „Wenn man Steuern erhöht, ist das eigentlich immer eine Bankrotterklärung der Politik“, sagte er. Für ihn sei mittlerweile „eine Schmerzgrenze“ erreicht. „Bei der Grundsteuer trifft es nicht nur die Grundbesitzer, sondern auch die Mieter“, so Böhm weiter. Auf der anderen Seite wolle die Stadt viel Geld für ein Parkdeck am Klinikum, ein zweites Jugendhaus oder einen Radweg in Hopfen ausgeben. „Ich sehe noch lange keinen richtigen Sparwillen, wir tun nur so“, warf er seinen Kollegen vor.



Bei Bürgermeister Eichstetter stießen Böhms Vorwürfe auf wenig Verständnis. „Eine Bankrotterklärung machen wir seit eineinhalb Jahren“, erwiderte er. Hätte man nicht bereits harte Einschnitte beschlossen, „hätten wir aktuell eine Verschuldung von 67 Millionen Euro“, so Eichstetter weiter. „Das schlägt brutalst rein“, wies er den Vorwurf, dem Gremium fehle es am Willen zu sparen, zurück.



Kritik von Schulte

Auch Niko Schulte, Fraktionsvorsitzender von Füssen-Land, wollte von einer Bankrotterklärung nichts wissen. „Wir schaffen eine Schule und Infrastruktur“, erklärte er. Das müsse gegenfinanziert werden. Eine Erhöhung der Grundsteuer B verteile diese Last auf alle Schultern. Gleichwohl falle die Erhöhung zu gering aus, wiederholte er seine Kritik. „9000 Bescheide für 100.000 Euro mehr – für den kleinen Betrag würde das kein Unternehmen machen.“



Kämmerer Thomas Klöpf, der einen Hebesatz von 500 Prozent bei der Grundsteuer B gefordert hatte, ließ ebenfalls keinen Zweifel daran, dass die beschlossenen Erhöhungen eigentlich zu niedrig sind. Insbesondere bei der Grundsteuer A handle es sich mehr um symbolische Beträge. „Wenn wir auf den Landesschnitt anheben, können wir es auch gleich bleiben lassen!“, verwies er auf die durch die zusätzliche Arbeit anfallenden Verwaltungskosten.

Er rechnete vor, dass die höheren Steuereinnahmen sofort durch die anstehenden Gehaltserhöhungen im kommenden Jahr aufgefressen werden. „Wir müssen an die Ausgaben ran und die Leistungen kürzen“, wiederholte er seine altbekannte Forderung.