Streit um Füssener Dreitannenbichl: Verhärtete Fronten im Westen

Von: Matthias Matz

Evelyn Vesenmayer, Ehrenvorsitzende des Vereins Füssen-West, führt den Widerstand in dem Stadtteil an. © Matthias Matz

Füssen – Für die Anwohner bleibt es dabei: Auf dem Dreitannenbichl dürfen keine Wohnhäuser gebaut werden.

Das machten rund 50 „Westler“ am Dienstagnachmittag bei einem Ortstermin mit dem Stadtrat unmissverständlich klar. „Hier wird es mit mir keine Bebauung geben!“, sagte ein sichtlich aufgebrachter Alfred Köpf, Ehrenbürger der Stadt, stellvertretend für viele der Anwesenden. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) warb unterdessen eindringlich für das Projekt und verwies auf den großen Bedarf an Wohnraum für Einheimische.



Es war das zweite Treffen des Bürgermeisters mit den Anliegern des Dreitannenbichls binnen zwei Wochen. Im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen Mitte des Monats (der Kreisbote berichtete) waren diesmal aber auch zahlreiche Stadträte aus allen Fraktionen dabei, um sich vor Ort einen Eindruck von den Gegebenheiten zu verschaffen. So hatte es das Gremium in seiner Juni-Sitzung beschlossen.

Hintergrund ist bekanntlich, dass die Stadtverwaltung den nördlichen Teil des Hügels am liebsten an Investoren verkaufen möchte, um dort bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu ermöglichen. Im Gespräch sind unter anderem die BSG Allgäu aus Kempten und das Siedlungswerk Füssen, die ähnliche Projekte bereits in der Nachbarschaft umgesetzt haben. Um deutlich zu machen, welcher Teil des Dreitannenbichls genau laut geltendem Flächennutzungsplan (FNP) bebaut werden kann, hatten Mitarbeiter des Bauhofs das Areal abgesteckt.



Wie Bauamtsleiter Armin Angeringer den Anwesenden erläuterte, kommen demnach etwa 3250 Quadratmeter des Hügels für eine Bebauung infrage, was gut zehn Prozent der Gesamtfläche des Bichls entspricht. Dabei sei aber noch längst nicht ausgemacht, dass auch die gesamten 3000 Quadratmeter bebaut werden, betonte der Bauamtsleiter. In welchem Umfang tatsächlich einmal Wohnhäuser auf dem Hügel entstehen werden, müsse ein noch einzuleitendes Bebauungsplanverfahren zeigen. Auch Bürgermeister Eichstetter betonte mehrfach, dass es noch keine konkreten Pläne gebe. „Kein Stadtrat weiß mehr oder weniger als Sie“, sagte er in Richtung der Anwohner. „Aktuell wissen wir nichts!“



Einmal mehr machte der Rathauschef klar, dass es in Füssen einen hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Einheimische gebe. Allein für das geplante Neubaugebiet „Weidach-Nord 2” gebe es aktuell bereits über 190 Anfragen – „trotz der hohen Baukosten“. Gleichzeitig wiesen er und Bauamtsleiter Angeringer darauf hin, wie schwer sich die Stadt damit tue, neuen Baugrund für Wohngebiete zu finden und zu entwickeln. Viele der infrage kommende Flächen seien in Privatbesitz. Daher sei es nötig, zunächst verstärkt städtische Grundstücke wie den Dreitannenbichl für den Bau von Wohnungen ins Auge zu fassen. Zumal es sich bei diesem bislang weder um ein Biotop noch um ein Teil eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) handle.



Bei den Anwohnern verfingen die Argumente der Stadtverwaltung allerdings nicht. So verwies Evelyn Vesenmayer, Ehrenvorsitzende des Vereins Füssen-West, auf die zahlreichen Tiere, die auf und rund um den Bichl leben würden. „Für uns ist das ein Biotop.“ Da könne man kein Hochhaus hinein bauen. Zweifel äußerte sie auch daran, dass hier tatsächlich bezahlbarer Wohnraum für Einheimische entstehen werde.



Fehlende Transparenz?

Eberhard Schneider, dessen Frau in der Nachbarschaft lebt, erklärte, dass einige Anwohner das Vorgehen der Stadt als nicht ausreichend transparent empfinden würden. So gebe es Gerüchte, dass ein bis zu sieben Stockwerke hohes Hochhaus gebaut werden solle. Politiker würden aus strategischen Erwägungen nicht immer alle Informationen sofort preisgeben, so Schneider weiter. „Wir haben aber ein Recht auf lückenlose Transparenz im Prozess“, sagte er. Ferner warnte er vor einem drohenden Wertverlust der benachbarten Häuser. „Das gilt es auch zu berücksichtigen!“



CSU-Fraktionsvorsitzender Peter Hartung wies den Vorwurf Schneiders, dass Informationen zurück gehalten würden, entschieden zurück. Wie zuvor Eichstetter und Angeringer verwies er auf das noch ausstehende Bauleitplanverfahren, in dem auch die Höhe der Häuser festgelegt werde.



Emotionaler Auftritt

Jürgen Steigberger erklärte, dass das jahrelang geltende Prinzip der Nachverdichtung – sprich des Schließens von Baulücken im innerstädtischen Gebiet – mittlerweile wieder hinterfragt werde. „Da sich die Städte sonst so aufheizen.“ Auch Dr. Elke Deubzer bezeichnete das Konzept der Verdichtung als überholt und altbacken. „Was wir hier machen, sind Wohnsilos“, warnte sie. „Füssen ist eine so schöne Heimat, damit muss man sehr vorsichtig umgehen.“



Besonders emotional war der Auftritt von Ehrenbürger Alfred Köpf, der an den Kampf der Westler vor 50 Jahren gegen ein geplantes Sanatorium auf dem Dreitannenbichl erinnerte. „Wehret den Anfängen!“, rief er aus und sprach von einer Unverschämtheit.



Andere Teilnehmer sorgten sich im Verlauf der stellenweise gereizten Debatte wegen eines am Bichl entlang laufenden Drumlins oder um die dort lebenden Tiere wie Uhus, Eichhörnchen, Igel und verschiedene Singvögelarten. Außerdem befürchten sie den Verlust des dörflichen Charakters ihres Stadtteils. „Das ist ein besonderes Kleinod”, sagte beispielsweise Hansjürgen Wiedemann.



Verwaltungschef Eichstetter erklärte erneut, dass es zum weiteren Bauleitplan-Verfahren gehöre, all diesen Fragen nachzugehen. „Dabei kann raus kommen, dass da tatsächlich der Drumlin lang läuft“, sagte der. Dann könne dort eben nicht gebaut werden. Aber das müsse eben alles untersucht werden.



Applaus von den Anwohnern gab es dagegen für SPD-Stadtrat Erich Nieberle, der sich gegen die geplante Bebauung aussprach. Diese richte seiner Ansicht nach mehr Schaden als Nutzen an. Er schlug stattdessen vor, das Gebiet Füssen-Nord zu entwickeln. Das werde nicht funktionieren, entgegnete ihm Eichstetter. Zum einen dauere eine Entwicklung im Norden noch Jahre, zum anderen sei ein reines Wohngebiet dort aus Lärmschutzgründen nicht umsetzbar. Und zuerst das Wohngebiet ganz im Inneren zu bauen und erst danach Misch- und Gewerbegebiet drumherum „wird nicht funktionieren“.



Von einem während der Ortsbesichtigung angekündigten Ratsbegehren mit dem Ziel, die Füssener Bürger entscheiden zu lassen, sollte der Rathauschef im weiteren Verlauf des Abends allerdings wieder Abstand nehmen.