Stromausfall in Nesselwang: Straßen liegen nächtelang im Dunkeln

Von: Katharina Knoll

In den vergangenen drei Nächten war es ungewöhnlich dunkel in Nesselwang. Nur die Schaufensterbeleuchtungen der Einzelhändler, die Beleuchtung am Bahnhof sowie die Außenbeleuchtung der Häuser sorgten für Licht. © Hoellisch

Nesselwang - Ungewöhnlich dunkel war es in den vergangenen drei Nächten in Nesselwang. Denn in einigen Straßen fiel die Beleuchtung aus.

Ohne Beleuchtung mussten in den vergangenen drei Nächten unter anderem die Von-Lingg-Straße, die Lindenstraße und weitere Straßen im Ortsbereich auskommen. Auch der Kirchturm der Pfarrkirche St. Andreas lag in Dunkelheit.

„Wir haben heute einen Trupp herausgeschickt, um das zu beheben“, sagte Stefan Nitschke, Pressesprecher des Allgäuer Überlandwerks (AÜW), am Montag auf Anfrage des Kreisbote. Was da genau passiert sei, könne er noch nicht sagen. Er gehe aber davon aus, dass das Problem heute noch behoben werde.

Am Freitagabend hatte der Bauhof der Gemeinde die Netzleitstelle per E-Mail über den Stromausfall informiert. Solange keine Haushalte oder Hauptstraßen betroffen sind, werde erst gewartet, ehe der Notdienst ausrückt, so Nitschke. Andernfalls stehe das AÜW an sieben Tagen 24 Stunden zur Verfügung.