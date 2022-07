»Studio Fehla«, »Häckonitos« und »Altholz« gewinnen bei den 30. Füssener Sporttagen

Von: Chris Friedrich

Beim Radrennen auf der Zielgeraden der Sporttage geben Athleten und Zuschauer nochmals alles. © Lukaszewski

Füssen – Team „Altholz” im Wettbewerb der Ü-30-Mannschaften, bei den Frauen „Studio Fehla” und die „Häckonitos” bei den Herren stehen als Sieger bei den Füssener Sporttagen 2022 fest. Fast 450 Sportler hatten sich in der vergangenen Woche in den verschiedensten Disziplinen gemessen. Es war die erste Stadtolympiade seit 2019.

Bei der Siegerehrung im 35 Meter langen Bierzelt riefen die Organisatoren am Samstag die 446 Teilnehmer der 30. Füssener Sporttage alle namentlich auf. Als Allererste zum Festplatz in der Kemptener Straße gekommen waren die Teams der Kinder- und Jugendolympiade in Begleitung von Erwachsenen. Die Medaillen, Pokale und Urkunden lagen neben der Bühne zur Verteilung durch den vielfach ausgezeichneten Kampfsportler Edip Müneyyirci aus dem Vorstand der Interessengemeinschaft Füssener Sportvereine (IFS) und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) bereit.

Dahinter war die Musikanlage von DJ Tomix für die sich anschließende „Players Night“ aufgebaut. Als Veranstalter war Meinrad Lipp mit seinem Partyservice aus Roßhaupten nach Füssen gekommen. Nach der flott abgelaufenen Ehrung durch den städtischen Sportbeauftragten Markus Gmeiner begeisterten sich Mädchen und Buben vom Kunstnebel, den der DJ begleitet von Lichtsignalen aus seiner Maschine blasen ließ. Währenddessen gab es draußen bei Sonnenschein kalte Getränke, Bratwurst und Schnitzel in der Semmel. Ins Zelt zurück lockte der zweite Showteil der Tanzschule Zaharia und nach der Siegerehrung der Mannschaftsolympiade eine 20 Meter lange Bar. „Der Jugendschutz ist uns sehr wichtig“, betonte Gmeiner mit Hinweis auf die strenge Einlasskontrolle.



Im Gespräch mit unserer Zeitung galt sein Dank den 17 an der Organisation beteiligten Vereinen, allen Sportlerinnen und Sportlern in unterschiedlichen Altersgruppen – und nicht zuletzt Petrus, der es nie regnen ließ, während die Sportler die einzelnen Disziplinen austrugen. „Der Wahnsinn, was nach drei Jahren Pause hier vor einer tollen Kulisse abgegangen ist“, fasst der selbst wieder aktiv für ZSKA Rieden Select angetretene Stadtsportchef die 30. Spiele zusammen.



Weniger Teilnehmer bei Kinder- und Jugendolympiade

Gmeiner hält Corona für den Grund, dass die Teilnehmerzahl bei der Kinder- und Jugendolympiade von 136 vor drei Jahren auf aktuell 87 zurückgegangen war. „Doch das ändert sich wieder und steigt an.“ Eine Rekordteilnahme beim Nachwuchs verzeichneten die Ausrichter übrigens 2009. Damals nahmen 247 Mädchen und Buben an dem beliebten Wettbewerb teil.

Dass künftig wieder mehr Jugendliche teilnehmen werden, davon ist auch Marcus „Blöscher“ Bleicher überzeugt. Der ehemalige Eishockeynationalspieler und -Trainer lief als Moderator vor den Zuschauern beim Altstadtlauf zur Hochform auf. Einfach fair, dass er ein Kinderteam, das spät durchs Ziel lief, zum fünften Sieger erklärte.



Top bei den Ü30 mit fünf Mannschaften war Team „Altholz”. Bei den Männern – 19 Mannschaften – siegte die „Häckonitos” vor Team „Carnaby”. Extrem spannend lief auch der Wettbewerb zwischen den 14 Frauenteams ab, wo sich „Studio Fehla” zum Ende der Spiele noch an die Spitze setzte und mit drei Punkten Vorsprung den Pokal holte.

Sporttage-Splitter Wolfgang Hess vom Bayerischen Roten Kreuz war bei seinen Einsätzen in Sachen Erste Hilfe vor allem beim Tauziehen vor der TSG-Turnhalle im Weidach ein gefragter Mann. Der BRK-Mann musste befürchten, dass sein Pflastervorrat aufgebraucht wurde. „Der simuliert!“, kommentierte ein vorbei laufender Sportler mit Blick auf den Verletzten, der Hess den betroffenen Finger hinstreckte.

„Wir wollen es spannend machen“, meinte Annica Gemel von den „Red Hot Chili`s”, deren aufgebauter Punktevorsprung nach dem Laufwettbewerb weg war. Letztlich blieb dem Team, dem Marina Eggel seit 16 Jahren angehört, immerhin Platz 2 hinter den „Studio Fehlas”, die beim Altstadtlauf und Radfahren das beste Tempo erreichten.

Seit 1985 gehört „Bauschutt“ zu den Topteams der Spiele. Stefan Stiegeler, immer noch Torwart beim FC Füssen, erinnerte auf Anfrage unserer Zeitung daran, dass man vor „Bauschutt”-Gründung bei „Rindsabüffel”oder „Schwangau Indians” erfolgreich am Ball war.

Gerücht oder ein Witz? Dass im nächsten Jahr auch Ü50 Mannschaften an den Start gehen können, wurde von der Stadtverwaltung dementiert. „Sportler über 50 Jahren können selbstverständlich in einem der Ü30, Teams mit dabei sein“, erklärte Gmeiner auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sympathie für Rentner demonstrierten vier erfolgreiche Buben mit ihrer Bekleidung bei der Siegerehrung der Maxi-Kids als Zweitplazierte. Der Nostalgie-Look stach aus den Ansammlungen in bedruckten T-Shirts heraus.

Eine Einzelolympiade wird es nicht mehr geben – „es sei denn, für 2023 melden sich zehn Sportler verbindlich bei uns an“, so Gmeiner.

Originell waren die Namen vieler Teams. Die Mädels vom „FC Lieberampool” zeigten vorm Relaxen auf englischem (?) Rasen auf dem Weidachsportplatz beim Radfahren und Laufen gute Leistungen und sprangen dadurch noch auf Platz sechs.

