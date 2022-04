Hallenturniere fielen aus

SV Rieden a.F. blickt auf ein neuerliches Corona-Jahr zurück – Zwei Großprojekte in Planung

Teilen

Für treue Mitgliedschaft erhalten Robert Schmölz (hinten v.l.), Hans-Peter Köpf (beide 40 Jahre) und Christine Geier sowie Andrea Schuchardt-Winkler (vorne v.l.) und Franziska Ebner jeweils für 25 Jahre eine Urkunde. Mit ihnen freuen sich Vorsitzende Katrin Königer (links) und ihr Stellvertreter Thomas Mattern (rechts). © ed

Rieden a. F. - Auf kein „normales“ Vereinsjahr hat jetzt die Erste Vorsitzende des Sportvereins Rieden a. F., Katrin Königer, zurückgeblickt. Viele Veranstaltungen mussten auch 2021 pandemiebedingt abgesagt werden.

Immer wieder stand auch die Frage im Raum „was darf ich, was darf ich nicht“ und „unter welchen Voraussetzungen ist Sport erlaubt“, erinnerte sie jetzt in der Jahreshauptversammlung des Vereins im „Haus am Kalkofen“. Dafür arbeitet der Vorstand jetzt umso eifriger an zwei Großprojekten.

Ihr Dank galt deshalb vor allem den Abteilungsleitern, Trainern und Betreuern, die während dieser Zeit das Leben des Vereins, zwar im kleinstmöglichen Rahmen, aber immerhin aufrecht erhielten.



Der Statistik von Schriftführerin Ingrid Senn zufolge hat der SV derzeit 694 Mitglieder, womit die Anzahl an Mitgliedern in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben ist. Die Turnhalle im „Haus am Kalkofen“ wurde an 134 Stunden genutzt, an der Aktion „Rieden bewegt sich“ nahmen 180 Sportler an den fünf Disziplinen (Radfahren, Nordic Walking, laufen/gehen, Joggen, Inline-Skaten und Schwimmen) teil und legten dabei insgesamt 35.475 km zurück.



Jugendwartin Irina Holzmann berichtete von der großen Begeisterung der insgesamt 204 Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Altersklassen. Demnach sind aktuell bei den Kleinkindern 24, in der Altersgruppe sechs bis 13 Jahren 121 und bei den Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren insgesamt 59 Mitglieder aktiv. Bei den jeweiligen Gruppen Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen, der Mini Garde sowie beim Volleyball war vor allem Abwechslung und Spaß angesagt.



Hallenturniere fielen aus

Es folgten die Rückblicke der einzelnen Abteilungen Tennis, Eishockey, Fußball und Ski, die allesamt von regen Aktivitäten berichteten. Erstmals wird heuer eine 1. Tennis-Mannschaft am 1. Mai an den Start gehen. „Zwar in der untersten Liga, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, befand Abteilungsleiter Alex Maier.



„Beim Fußball hielt sich so manches in Grenzen, da der Spielbetrieb wegen der Pandemie nicht ganz einfach zu organisieren war und zudem sämtliche Hallenturniere ausfielen“, berichtete Fußball-Abteilungsleiter Andreas Hofer. Das geplante Skiwochenende musste nach den Worten von Andrea Bär wegen mangelnder Beteiligung abgesagt werden und im Eishockey – diese Abteilung besteht seit über 30 Jahren – hatte man Spaß wieder auf dem Eis zu stehen, wie Abteilungsleiter Bernd Lochbihler berichtete. Einen ausgeglichenen Haushalt legte, trotz aller Widrigkeiten durch die Pandemie, Kassier Martin Daufratshofer vor, der das einstimmige Votum der Versammlung erhielt.



Visionäre Projekte

Im Anschluss daran stellte SV-Vorsitzende Katrin Königer der Versammlung zwei Zukunftsvisionen vor: Zum einen plant der Vorstand die Erweiterung des bestehenden Sportheims. Hierfür sind die Planungen bereits im Gange, jedoch kann das Projekt aus verschiedenen Gründen nur langfristig umgesetzt werden.

Zum anderen will der SV Rieden einen Multifunktions-Beachvolleyballplatzes in der Nähe des Fußball-Trainingsplatzes in den Maßen 15 mal 25 Meter bauen. Der geplante Platz könnte unter anderem auch für die Disziplinen Beach-Basketball, Beachtennis und Beachsoccer vielfältig genutzt werden. Die Planungen für das rund 25.000 Euro teure Vorhaben sind nach Angaben des Vorstandes jedoch noch in der Anfangsphase: „Damit wir den Platz anlegen können, brauchen wir noch die Genehmigung der Gemeinde und des Landratsamts. Um das Vorhaben umzusetzen, brauchen wir sicher noch einen langen Atem“, sagte Vereinschefin Königer.

Bei der Umsetzung hofft der SV auf Fördermittel, die beantragt werden sollen. Zu diesem Vorhaben holte sich die Vorstandschaft die Zustimmung der Versammlung, die die Zukunftsinvestition in Höhe von rund 25.000 Euro einstimmig für gut hieß.

ed