„Tag des offenen Theaters“ lockt die Scharen ins Festspielhaus

Von: Chris Friedrich

Alexander Kerbst begeistert die Festspielhaus-Besucher als Falco. © Chris Friedrich

Über 1000 Besucher nutzten jetzt die Gelegenheit und blickten einmal hinter die Kulissen des Festspielhaus-Betriebes.

Füssen - Nach dem „Tag des offenen Theaters“ am Pfingstmontag freut sich das Festspielhaus-Team: es kamen noch mehr Besucher als zum „Tag der offenen Tür“ am Ostermontag. „Das Gelände beleben“, sei ein Ziel, betonte Benjamin Sahler im Gespräch mit dem Kreisboten.

Mit Musicalstar Alexander Kerbst, der eine Falco-Show bot, wurde dem Publikum gegen Mittag der Auftakt für die Live-Auftritte geboten. Bei Sonnenschein verteilten sich die Besuchergruppen – darunter Familien mit Kindern – über das Gelände. Die weißblaute Hüpfburg wurde zur Attraktion für die Bewegung liebenden kleinen Buben und Mädchen, die im Foyer ebenfalls nicht zu kurz kamen.

Hier informierte Janet Chvatal – bekannt durch ihre Rolle als stimmgewaltige Sisi – über das neue Musical „Dream King – Lebe Deinen Traum“. Am 1. und 2. September wird sie mit Jan Ammann und Patrick Stanke auf der Festspielhausbühne darstellen, wie die Fantasiewelt des Märchenkönigs zum Leben erwacht.

Nach Angaben aus dem Festspielhaus sei die Besucherspitze am Pfingsmontag mittags zur zweiten Liveshow erreicht worden. Vorgestellt wurde Ralph Siegels zweites Musical: „Ein bißchen Frieden – Summer of love“ , das vor kurzem Premiere hatte (der Kreisbote berichtete). „Wir hatten am Tag des offenen Theaters 1200 Gäste zur Show im Saal“, so Pressesprecherin Anne Roth.

Ansprechpartnerinnen wie Pia Guggmos aus der Personal- und Organisationabteilung des Hauses sowie die Garderobenfrauen stellten eine große Hilfe zur Orientierung für die Besucher aus nah und fern dar, die natürlich nichts verpassen wollten. Der Wechsel der Live-Auftritte zwischen drinnen und draußen kam beim Publikum gut an. „Das hat sich bewährt“, sagt Roth.

Sie ergänzt mit Blick auf die Angebote fürs junge und jung gebliebene Publikum: „Das Laufen auf dem Wasser wurde sehr gut aufgenommen.“

Nächster Höhepunkt vor Ort: die Feier vom 25. bis 27. August zu König Ludwigs Geburtstag.