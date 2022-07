Technischer Defekt: Traktor brennt in Pfronten völlig aus

Von: Katharina Knoll

Teilen

Nach Arbeiten auf einem Feld ist ein Traktor in Pfronten in Flammen aufgegangen. Grund dafür war wohl ein technischer Defekt. © Symbolfoto: panthermedia_RobertSchneider

Pfronten - Völlig ausgebrannt ist nach Angaben der Polizei jetzt ein Traktor in Pfronten. Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt.

Als eine 49-jährige Traktorfahrerin von Feldarbeiten auf einer Hochebene oberhalb von Pfronten-Röfleuten zurück ins Tal fahren wollte, bemerkte sie, dass es im Motorraum des Traktors qualmte. Sie stellte den Traktor auf dem Weg ab und stieg ab. Kurze Zeit später brannte der Traktor lichterloh.

Die 49-Jährige setzte daraufhin einen Notruf ab und verständigte die Feuerwehr. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten die örtlichen Feuerwehren verhindern, dass die Flammen auf die umstehenden Bäume übergriffen. Den Traktor konnten sie jedoch nicht mehr retten. Er brannte völlig aus.

Am Traktorgespann, das aus Traktor und Heuschwader bestand, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Teerdecke der Straße wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Ob Schmier- oder Betriebsstoffe ins Grundwasser geraten sind, klärt derzeit das Wasserwirtschaftsamt. Die Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt am Traktor.