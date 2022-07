Tesla kommt nach Füssen

Von: Matthias Matz

18 dieser Tesla-Ladestationen sollen noch in diesem Jahr auf dem Festplatz in der Kemptener Straße errichtet werden, so das Vorhaben des Unternehmens. © swisshippo/panthermedia

Füssen - Nach dem Stadtrat hat auch der Bauausschuss den Weg frei gemacht für den Bau einer Supercharger-Ladestation auf dem Festplatz durch Tesla.

Im Kampf gegen den Klimawandel hat die Bundesregierung das E-Auto als wirkmächtige Waffe auserkoren und will es mit unzähligen Steuer-Milliarden in den Markt drücken. Zwar ist bislang unklar, woher der Strom für Millionen E-Autos in Zukunft kommen soll und wo diese aufgeladen werden können, doch Experten gehen davon aus, dass E-Autos bereits 2030 über 25 Prozent der Bestandsflotte ausmachen werden.

Um darauf vorbereitet zu sein, hat der Stadtrat nicht öffentlich beschlossen, Tesla einen Teil des Festplatzes in der Kemptener Straße für den Bau einer Supercharger-Ladestation zu verpachten. Einen darauf folgenden Bauantrag genehmigte der Bauausschuss prompt am Dienstagabend. „Der Bau und Start der Supercharger-Ladestationen soll noch in diesem Jahr beginnen und ans Netz gehen“, kündigte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) an.

Laut Eichstetter besteht die geplante Supercharger-Ladestation des deutschen Ablegers des US-amerikanischen E-Mobilitäts-Pioniers Tesla aus 18 Ladesäulen mit je 250 kW Ladeleistung, die auf knapp 680 Quadratmetern errichtet werden sollen. Da das gerade einmal sieben Prozent der Gesamtfläche des Festplatz-Areals ausmacht, seien keine Beeinträchtigungen für Volksfeste, Zirkusse, Flohmärkte oder andere Veranstaltungen zu befürchten, betonte der Rathauschef gegenüber dem Kreisboten. „Ganz im Gegenteil, man kann sein Fahrzeug laden und zeitgleich zukünftige Veranstaltungen besuchen und mit einem vollgeladenen Auto wieder nach hause fahren.“



Strom für alle

Außerdem habe sich der Festplatz in der Kemptener Straße trotz anfänglicher Zweifel einiger Stadtratsmitglieder als der am besten geeignete Platz heraus gestellt. „Es wurden mehrere Standorte mit Tesla, EWR und Verwaltung geprüft, sodass man schlussendlich wieder auf dem Festplatz als ‚bester Standort‘ gelandet ist“, berichtet der Rathauschef.



Strom tanken können an der Ladestation jedoch nicht nur Fahrer eines Teslas. Grundvoraussetzung für den Abschluss des Pachtvertrags mit dem Unternehmen von Elon Musk sei gewesen, dass die Ladestationen Autos aller Hersteller mit CCS-Anschluss das Stromtanken ermöglicht, betonte Eichstetter. Die Kosten für das Vorhaben wird die Tesla Germany GmbH komplett übernehmen. Ferner muss das Unternehmen der Stadt eine Pacht für die Fläche sowie jede einzelne aufgestellte Ladestation zahlen. „Wichtig ist, unsere Einheimischen mit einem ordentlichen und zukunftsfähigen Ladepark bedienen zu können“, teilte Eichstetter ferner mit.

Hinzu komme, dass die Stadt eine besondere Rolle als Touristenmagnet sowie als „Tor zu Österreich“ spiele. „Wir denken, dass ein Schnellladepark die Attraktivität einer Ladepause für Elektrofahrer weiter erhöhen würde, was neue Besucher anlockt und den bestehenden Besuchern ein kompletteres Paket anbietet.“