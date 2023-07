Theater Rieden: Beziehungschaos in drei Akten

Teilen

Turbulent geht es auf der Bühne im Haus am Kalkofen zu, wo die Theatergruppe des „Alpenblick“ sich präsentiert. © ed

Die Theatergruppe des Trachtenvereins „Alpenblick“ Rieden bringt eine kurzweilige Komödie auf die Bühne. Den Protagonisten erwartet ein Beziehungschaos der besonderen Art.

Rieden a. F. - Die Theatergruppe des Trachtensvereins „Alpenblick“ Rieden hat auch in diesem Jahr wieder eine Komödie in drei Akten einstudiert, zu der sich bei der Premiere am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr im „Haus am Kalkofen“ der Vorhang öffnet. Im Stück „Alexander-Durcheinander“ von Wolfgang Bräutigam steht Alexander (Michael Schwärzler) – fast geschieden, und glücklich neu liiert – im Mittelpunkt des Geschehens.

Ihn erwartet ein Beziehungschaos der besonderen Art, denn es stehen plötzlich diverse Damen mit Kind oder in Erwartung eines Kindes vor der Türe und fordern ihn auf, dass er seine Vaterpflichten nachkommt. Er kommt in einen riesigen Gewissenskonflikt, da ihm weder seine Freundin, seine „Noch-Ehefrau“ noch seine Schwiegereltern alles glauben, was er erzählt.

Ein Stück, das von vielen Überraschungen geprägt ist und die Besucher von Anfang an in ihren Bann zieht. Weitere Vorstellungen gibt es am 19., 26., 28. Juli und sowie am 9. und 12. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro Rieden (08362-37025) oder an der Abendkasse. (ed)