Thomas Fricke und Kurt Zocher erhalten die „Goldene Nessel“

Von: Herbert Hoellisch

Bürgermeister Pirmin Joas (Mitte) mit den diesjährigen Preisträgern Thomas Fricke vom TC Nesselwang (links) und Kurt Zocher, Ehrenvorsitzender des Turnvereins. © Hoellisch

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Nesselwang erhielten gleich zwei Ehrenamtliche die „Goldene Nessel“. Beide haben sich um den Sport in der Gemeinde verdient gemacht.

Nesselwang – Mit Thomas Fricke und Kurt Zocher erhielten am Freitag gleich zwei verdiente Nesselwanger Vereinsfunktionäre die „Goldene Nessel”. Beide haben den Sport und das Vereinsleben in der Marktgemeinde in der Vergangenheit maßgeblich geprägt.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand er am vergangenen Freitag erstmals wieder statt – der Nesselwanger Neujahrsempfang am Drei-Königs-Tag. Seit vielen Jahren ist es einer der ersten Termine in der Marktgemeinde. Seit 2005 wird an diesem Tag auch die „Goldene Nessel”, das Zeichen für langjähriges Engagement im Ehrenamt, verliehen.

„Die Bereitschaft, sich persönlich einzubringen mit seiner Zeit, seinem Wissen und Können, seiner Erfahrung ist die praktische Umsetzung bürgerschaftlicher Gesinnung und ein Merkmal echter Bürgerkultur“, zitierte Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) aus den Verleihungsstatuten.

In diesem Jahr erhielten zwei Personen die Auszeichnung, die von den Nesselwanger Bürgern, den Vereinen und Institutionen am Ort vorgeschlagen wurden. Im Verleihungsausschuss sitzen neben drei Vertretern der Bürgerwerkstatt Kunst, Kultur und Religion (Roland Miller, Franz Egger und Anton Schreiegg) vier Vertreter der im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen und der Bürgermeister.

Schon der Vater war Preisträger

Sein Vater Gerhard Fricke erhielt 2010 bereits die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Engagement in verschiedenen Bereichen der Bergwachtbereitschaft, heuer wurde nun Thomas Fricke mit der „Goldenen Nessel” ausgezeichnet. „Seit 1978 ist Thomas bereits Mitglied im Tennisclub, seit 1983 Mannschaftsspieler“, so Joas in seiner Laudatio. Fricke war Jugendwart, Sportwart und ist seit 2014 Erster Vorstand des Tennisclubs.

Für seinen Einsatz erhielt er bereits mehrere Auszeichnungen. Er wurde 2018 Ehrenamtlicher des Monats beim Bayerischen Tennisverband und vom Verband mit der bronzenen Ehrennadel für besondere Verdienste in der Jugendarbeit ausgezeichnet. „Bemerkenswert ist, das er heute Kinder trainiert, deren Eltern bereits das Training bei ihm besuchten“, so Joas. „Er stellt immer den Teamgedanken in den Vordergrund“, zitierte der Rathauschef ferner aus dem Vorschlag.



Thomas Fricke war in seiner Funktion als Vorstand außerdem maßgeblich am Entstehen des Beach-Tennis- und -volleyballplatzes zwischen dem Alpspitz-Bade-Center und dem Tennisplatz beteiligt. „So freut es mich, Dir, Thomas, heute diese Würdigung Deines ehrenamtlichen Engagaments und Einsatzes überreichen zu dürfen.“



Kurt Zocher, seit 1953 Mitglied im Turnverein, erhielt die Würdigung für seinen ehrenamtlichen jahrzehntelangen Einsatz für den Verein. „Seit 1970 war Kurt als Übungsleiter, Gerätewart, Sportwart Leichtathletik, Zweiter Vorstand und von 1980 bis 1999 auch Erster Vorstand. Zudem ist er noch immer mit der Fahnenabordnung des Turnvereins unterwegs“, berichtete Joas.

20 Jahre war er ferner als Referent für Breitensport im Turnergau Ostallgäu, als Leichtathletik-Jugendwart im Bezirk Schwaben und als Kampfrichter unterwegs. Zusammen mit seiner verstorbenen Frau verbrachte er unzählige Stunden am Sportplatz beim Training und an den Wochenenden bei Wettkämpfen. „Damit ermöglichten die beiden vielen Nesselwanger Kindern eine wertvolle Ausbildung – sportlich und persönlich, die ihnen nicht vergessen wird“, lobte der Bürgermeister den Einsatz von Zocher.



Ein echter Pionier

Mit seiner Firma „Allgäu-Timing” gilt er darüber hinaus als Pionier der elektronischen Zeitmessung und ist bei vielen Großanlässen aber auch im Ort, beispielsweise beim „Sieben-Vereine-Sportfest”, präsent und da, wenn man ihn braucht. Auch Zocher erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen: so unter anderem 1990 die Goldene Vereinsnadel des Turnvereins. Seit 2000 ist er ferner Ehrenvorsitzender des Vereins. „Aus den genannten Gründen hat Kurt Zocher die Goldene Nessel mehr als verdient.“