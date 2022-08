Tierische Unterstützung für DLRG: Hund Enya besteht Prüfung zum Wasserrettungshund

Rettungsschwimmerin Anika Forstner und Schäferhündin Enya sind das erste geprüfte Wasserrettungshundeteam der DLRG Bayern. Ihren Wachdienst werden sie am Obersee in Füssen schieben. © DLRG Füssen

Füssen – Enya, die weiße Schäferhündin, und Rettungsschwimmerin Anika Forstner der DLRG Füssen werden in Zukunft dabei helfen den Wachdienst am Obersee in Füssen sicherer zu machen. Nach über drei Jahren Ausbildung haben sie es geschafft: Die Schäferhündin hat mit ihrer Besitzerin in Italien die Prüfung zum internationalen Wasserrettungshund erfolgreich absolviert.

Damit ist Enya mit ihrer Hundeführerin Anika Forstner das erste geprüfte Wasserrettungshundeteam der DLRG Bayern. „Mit den Wasserrettungshunden können wir die Rettungshundearbeit um einen weiteren wichtigen Bereich zur Gewährleistung der Sicherheit erweitern“, erklärte Bianca Schneider, Leiterin der Rettungshunde der DLRG Füssen.

Ohne zu zögern springt Enya ins Wasser. © DLRG Füssen

Die Prüfung fand am Caldonazzosee in der Provinz Trentino statt. Für diese Prüfung reisen jedes Mal zwei Prüfer der Hundeschule SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio) aus Mailand an. Bereits seit drei Jahren trainieren Anika Forstner und Enya auf eigene Kosten regelmäßig in Italien, um im Ernstfall in Not geratenen Schwimmern und Wassersportlern zu helfen. „Die Prüfung war sehr anstrengend. Enya hat sich jetzt erst mal einen ganz großen Knochen verdient. Wenn der Muskelkater abgeklungen ist, freue ich mich darauf, den Wachdienst am Obersee zu unterstützen“, sagte Forstner nach der bestandenen Prüfung.



Bei der Prüfung müssen die Teams verschiedene Rettungssimulationen erfolgreich absolvieren. Auf dem Weg zum Zertifikat muss der Hund zum Beispiel ohne zu zögern aus einem Boot springen und dieses an Land schleppen, Personen an Land bringen oder ein Ausdauerschwimmen meistern – immer Seite an Seite mit seinem Hundeführer.



Solider Grundstock

„Mit Anika und Enya haben wir nun das erste Wasserrettungshundeteam in der DLRG Füssen. Damit haben wir einen soliden Grundstock schaffen können, um weitere Hunde auszubilden“, erklärte Dominik Schneider, Technische Leiter der DLRG Füssen. „Unser Ziel ist es, das jedes Wochenende das Team mit einem Wasserrettungshund unterstützt werden kann.“