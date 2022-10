Nesselwanger Feuerwehr rettet Hündin aus Fuchsbau

Von: Matthias Matz

Mischlingshündin „Lilli“ hält am Sonntag die Einsatzkräfte auf Trab. © Feuerwehr Nesselwang

In eine missliche Lage hat sich Hundedame „Lilli“ am Wochenende gebracht. Zum Glück konnte die Nesselwanger Feuerwehr das Tier aus seiner Not befreien.

Nesselwang - Zu einem tierischen Einsatz mussten die Einsatzkräfte der Nesselwanger Feuerwehr eigenen Angaben zufolge am Sonntagnachmittag ausrücken: „Jack Russel“-Mischlingshündin „Lilli“ war in einem Fuchsbau stecken geblieben und musste aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Dort hinein hatten zwei aufmerksame Passanten den Hund verschwinden sehen. Da „Lilli“ auch nach zwei Stunden immer noch nicht wieder aus dem Fuchsbau herausgekommen war und nur noch ein leises Bellen zu hören war, wurden die Einsatzkräfte schließlich alarmiert.

Mit dem Bagger wird der Fuchsbau freigelegt. © Feuerwehr Nesselwang

Eine Streife der Polizei, der Jagdpächter sowie die Feuerwehr Nesselwang mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen machten sich daraufhin auf den Weg, um die Lage am Fuchsbau zwischen Nesselwang und Hertingen zu erkunden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fuchsbau weit verzweigt ist und die Mischlingshündin trotz Rufens ihres verzweifelten Herrchens keinerlei Anstalten machte, wieder aus dem Bau heraus zu kommen.

Da nicht klar war, ob das Tier feststeckt oder sogar der Rückweg verbaut war, entschieden die Verantwortlichen, schweres Gerät hinzu zu ziehen. Dafür holten sie Florian Näher vom Baggerbetrieb Näher, der mit seinem Minibagger schnell zur Stelle war.

Schaufel um Schaufel legte er mit seinem Bagger und mit Unterstützung der Nesselwanger Feuerwehrleute den Fuchsbau frei.

Der sichtlich erleichterte Besitzer konnte daraufhin seine aufgeregte Hundedame „Lilli“ nach gut dreistündigem Aufenthalt unter der Erde unverletzt in seine Arme schließen. Der Mann hatte schon über zwei Stunden verzweifelt nach seinem Tier gesucht.

Im Anschluss verfüllte die Männer den Fuchsbau noch und die Brandbekämpfer konnten nach dem eineinhalbstündigen Einsatz mit einem guten Gefühl wieder ins Gerätehaus einrücken.