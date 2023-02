Tirol investiert in die Sanierung der B179 Fernpassstraße

Von: Matthias Matz

Teilen

Teilweise soll der Belag auf der Fernpassstrecke in diesem Jahr saniert werden. © Archiv

Rund 5,5 Millionen Euro will das Land Tirol heuer nach eigenen Angaben in da 275 Kilometer umfassenden Landesstraßennetz im Außerfern investiert.

Innsbruck/Reutte - Der Großteil der Mittel fließt nach Angaben des Landes Tirol in den vorbeugenden Katastrophenschutz, in die Katastrophenbeseitigung sowie in Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Mehr als eine Million Euro soll demnach allein in die B179 Fernpassstraße investiert werden. An größeren Vorhaben stehen auf der Verkehrsschlagader des Außerferns in Obergarten im Gemeindegebiet von Lermoos auf einer Länge von 800 Metern die Sanierung des Belags an.

„Unsere Aufgabe ist es, das Landesstraßennetz so sicher wie möglich zu halten und eine ganzjährige Erreichbarkeit aller Talschaften und Orte bestmöglich zu gewährleisten. Wir haben in den vergangenen Jahren gerade auch auf der gesamten Fernpassstrecke viel in den vorbeugenden Katastrophenschutz investiert“, erläutert dazu der Leiter des Baubezirksamts Reutte, Wolfgang Haas.



Das größte Bauvorhaben im Bezirk Reutte betrifft aber die L268 Kaiserer Straße. Hier soll die bestehende Hahnlestalgalerie im Gebiet von Kaisers zur Verbesserung des Lawinenschutzes verlängert werden.

5,5 Millionen Euro für Verkehrssicherheit im Außerfern

B 179 Fernpassstraße: Belagsarbeiten in Obergarten

Neubau und Sanierung Brücken

Galerieverlängerung L 268 Kaiser Straße

Rund 5,5 Millionen Euro werden im heurigen Jahr auf dem 275 Kilometer umfassenden Landesstraßennetz im Außerfern investiert. Der Großteil der Mittel fließt in den vorbeugenden Katastrophenschutz, in die Katastrophenbeseitigung sowie in Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten. Im Fokus der Arbeiten stehen Sicherheit und Erreichbarkeit aller Talschaften und die Anbindung an den Zentralraum Innsbruck.

Mehr als eine Million Euro wird allein auf Außerferner Seite in die B 179 Fernpassstraße investiert. An größeren Vorhaben stehen auf der Verkehrsschlagader des Außerferns im heurigen Jahr in Obergarten im Gemeindegebiet von Lermoos auf einer Länge von 800 Metern Belagssanierungen an.

„Unsere Aufgabe ist es, das Landesstraßennetz so sicher wie möglich zu halten und eine ganzjährige Erreichbarkeit aller Talschaften und Orte bestmöglich zu gewährleisten. Wir haben in den vergangenen Jahren gerade auch auf der gesamten Fernpassstrecke viel in den vorbeugenden Katastrophenschutz investiert“, erläutert der Leiter des Baubezirksamts Reutte, Wolfgang Haas.

Das größte Bauvorhaben der Landesstraßenverwaltung im Bezirk Reutte betrifft die L 268 Kaiserer Straße. Hier wird die bestehende Hahnlestalgalerie im Gemeindegebiet von Kaisers zur Verbesserung des Lawinenschutzes verlängert. Weitere größerer Projekte im Zuständigkeitsbereich des Baubezirksamts Reutte sind die Sanierung der Gaisbachbrücke an der L 391 Ehrwalder Straße im Gemeindegebiet von Ehrwald sowie die Fertigstellung der Gschwentbrücke an der L 267 Gramaiser Straße im Ortsgebiet von Gramais.

Begonnen werden heuer außerdem Straßenbaumaßnahmen im südlichen Abschnitt der Ortsdurchfahrt in Rinnen im Gemeindegebiet von Berwang.