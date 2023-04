Nesselwang: Radlerin von Auto überrollt

Eine 74-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstag in Nesselwang von einem Auto überrollt worden und an Ort und Stelle verstorben. © Symbolfoto: Panthermedia/sdm.production.studio.gmail.com

Eine 74-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstag in Nesselwang ums Leben gekommen. Sie war an einer Kreuzung von einem Auto erfasst worden.

Nesselwang - Am Samstagnachmittag befuhr nach Mitteilung der Polizei ein 77-jähriger Ostallgäuer mit seinem Pkw eine Straße im Bereich Nesselwang. Als er von dieser nach links in eine andere Straße abbiegen wollte, übersah er offensichtlich eine dort fahrende 74-jährige Fahrradfahrerin welche ihm entgegenkam. Die Frau wurde durch den Pkw erfasst und überrollt. Im Anschluss blieb sie auf der Straße liegen. Da der Unfall durch etliche Zeugen beobachtet wurde und die Frau keine Lebenszeichen mehr zeigte, konnte durch Ersthelfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden.

Reanimation erfolglos

Diese wurden im Anschluss durch den verständigten Notarzt weitergeführt. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos und die Frau verstarb noch vor Ort. Die Straße musste mehrere Stunden durch die Feuerwehr Nesselwang abgesperrt werden, unter anderem auch, weil durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter beauftragt wurde, um den Unfallhergang bestmöglich rekonstruieren zu können.

Der insgesamt entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2.100 Euro. Die Polizeiinspektion Füssen ermittelt nun zusammen mit dem Gutachter um den genauen Unfallhergang nachvollziehen zu können.