Tödlicher Unfall in Reutte: Segelflugzeug stürzt ab

Das Segelflugzeug kippte nach ersten Erkenntnissen nach dem Start und prallte auf der Wiese auf (Symbolbild) © LLSVG

Ein 58-jähriger Deutscher ist bei einem Absturz mit einem Segelflugzeug am Flugplatz in Höfen bei Reutte tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt.

Am vergangenen Freitag Nachmittag ereignete sich ein Segelflugzeugabsturz mit dramatischem Ausgang am Flugplatz in Höfen bei Reutte. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, stürzte der Segelflieger auf dem Betriebsgelände des Flugplatzes ab. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 58-jährigen Deutschen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Segelflugzeug mit der am Flugplatz Höfen installierten Seilwinde gestartet, dabei kam es in einer Höhe von etwa 50 Metern zu Problemen. Das Segelflugzeug kippte in Flugrichtung Reutte nach links weg und prallte schließlich auf der Wiese des Betriebsgeländes auf.

Die Unfallursache ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Klärung des Absturzes sind im Gange.