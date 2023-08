Tourismus in Füssen: Auslandsmärkte nehmen wieder Fahrt auf

Der Tourismus in Füssen erholt sich nach dem Ende der Corona-Krise zunehmend. © Gerhard Eisenschink/FTM

Der Tourismus in Füssen erholt sich nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen weiter. Vor allem Besucher aus dem Ausland zieht es wieder verstärkt in die Lechstadt.

Füssen - Die Auswertung der Füssener Tourismuszahlen für Januar bis Juni 2023 zeigt, dass nach dem Abklingen der Corona-Krise wieder vermehrt Gäste aus dem Ausland in die Lechstadt kommen. Vor allem bei Schweizern erfreut sich die Lechstadt großer Beliebtheit.

Nach Angaben von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) vom Mittwoch stieg ihr Übernachtungsanteil gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 75 Prozent auf insgesamt 135.179 Übernachtungen - das macht einen Anteil von 21,7 Prozent an den Gesamtübernachtungen aus, die in der ersten Jahreshälfte 2023 im Ortsgebiet verzeichnet wurden.

Wie schon im Vergleichszeitraum des Vorjahres liegen bei den Übernachtungen der internationalen Gäste die Schweizer an der Spitze. Auf den Plätzen dahinter rangieren die Besucher aus den USA (im Vorjahreszeitraum noch auf Platz 3) und aus den Niederlanden (im Vorjahreszeitraum Platz 2).

Insgesamt reisen Füssens Auslandsgäste seit Corona mehrheitlich aus den europäischen Nachbar-Ländern an: So tauchen unter den stärksten zehn Auslandsmärkten in der Füssener Übernachtungsstatistik im ersten Halbjahr 2023 mit den USA sowie Taiwan (Platz 6) und Brasilien (Platz 10) nur drei Überseemarkte auf.

Die Gesamtübernachtungen in Füssen sind von Januar bis Juni diesen Jahres um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Bei den Inlandsgästen, deren 487.198 Nächtigungen 78,3 Prozent des Gesamtaufkommens in der Halbjahresstatistik ausmachen, liegen wie in den Vorjahren die Urlauber aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz an der Spitze.