Tourismus in Schwangau erholt sich 

Tourismuschef Florian Hoffrohne zieht Bilanz

Von Riccarda Gschwend schließen

Schwangaus Tourismusdirektor Florian Hoffrohne ist zufrieden, wenn er sich die Zahlen des vergangenen Jahres anschaut. „Das ist eine schöne Entwicklung“, sagt er.

Schwangau - Nicht nur haben die Übernachtungen mit 846.098 in etwa das Vor-Corona-Niveau erreicht (2019 waren es 853.168), sondern gleichzeitig sind die Ankünfte zurück gegangen. Das bedeutet, dass die Gäste länger in Schwangau geblieben sind. Was die Touristiker freut, denn weniger An- und Abreisen bedeuten weniger Wechsel, weniger Umweltbelastung und weniger Unruhe.

Neu ist auch die Entwicklung, dass im vergangenen Jahr vergleichsweise mehr Gäste aus Deutschland gekommen sind: 174.786 statt 164.845 wie im Jahr 2019. Allerdings, erklärt Hoffrohne, habe Schwangau generell relativ wenige Übernachtungsgäste aus dem Ausland, was mit der Struktur der Gastgeber zu tun hat. Wenig Hotellerie, viele Ferienwohnungen – das zieht hauptsächlich Gäste aus dem Inland an.

+ Der Schwangauer Tourismuschef Florian Hoffrohne und seine Stellvertreterin Kerstin Schneekloth. © Archiv

Ein Thema in der jüngsten Sitzung des Tourismus- und Umweltausschusses war neben den Zahlen des vergangenen Jahres auch die Umsetzung des Besucherlenkungskonzeptes „Dein Freiraum. Mein Lebensraum“. In einem ersten Schritt sollen nun mithilfe der Förderung durch die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie (LNPR) Übersichtstafeln und die Beschilderung der Wanderparkplätze aufgestellt bzw. ausgetauscht werden.

Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 18.000 Euro. Das Ziel ist, die neuen Schilder bis zum Beginn der Wandersaison aufzustellen. In einem zweiten Schritt werde es dann um den Bereich Kommunikation gehen, erklärt Hoffrohne. Dazu gehört zum Beispiel, mithilfe von Rangern das Thema „Natur“ Kindern zugänglich zu machen.



„Ein großer Schritt“

Was die anstehenden Ziele und Projekte der Kommune im touristischen Bereich betrifft, so ist der nächste große Brocken die Einführung einer digitalen Gästekarte. „Das ist ein großer Schritt“, bekräftigt der Tourismuschef. Jetzt im April gibt es zunächst einen Testbetrieb mit ausgewählten Gastgebern, im Mai steht dann die geplante Einführung an.

In der Region ist Schwangau damit Vorreiter. „Mit allen Vor- und Nachteilen.“ Jetzt gelte es, Erfahrungen zu sammeln. Die Gästekarte auf dem Handy gilt als innovative Zeitersparnis und bietet diverse Vorteile – auf das ein oder andere Fettnäpfchen werde man sich als Vorreiter aber einstellen müssen, vermutet Hoffrohne.



Eine weitere Neuerung wird sein, dass ab 2023 alle Gästeprogramme kostenfrei angeboten werden. Das soll vor allem den Einheimischen zugutekommen, die auch in den Genuss des Programms von Yoga im Park über Fackelwanderungen bis zu Radtouren kommen sollen, ohne dass es aufgrund von Gästerabatten zu Ungerechtigkeiten kommt.

Ab 2024 will man in der Schwangauer Touristinfo dann verstärkt die Familien in den Blick nehmen. In den Saisonzeiten ist ein Familien- und Kinderprogramm geplant und es sollen die Angebote zum Mitmachen ausgeweitet werden.