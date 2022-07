Tourismusabend in Füssen: Eine Branche in der Dauerkrise

Von: Katharina Knoll

Mit ihrer Altstadt, Schloss Neuschwanstein und den Alpen direkt vor der Haustür zieht die Stadt Füssen viele Touristen an. Doch die Corona-Pandemie bremst die Tourismusbranche auch in der Lechstadt aus. Dr. Alfred Bauer, Professor für Tourismus an der Hochschule Kempten, ist jedoch optimistisch, dass sie zu ihrer alten Stärke zurückfinden wird. © Archiv

Füssen – Corona, Fachkräftemangel und steigende Energiepreise: Die Tourismusbranche steckt in der Krise. Über Auswege diskutierten jetzt mehrere Experten in Füssen.

Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und nun steigende Energiepreise: Die Tourismusbranche steckt seit zwei Jahren in der Krise. Und die Vorzeichen für den Winter schauen auch nicht besonders rosig aus. Wie die Branche einigen dieser Herausforderungen begegnen kann und ob die Pandemie den Tourismus nachhaltig verändert hat, darüber referierten Experten am Dienstag beim „Füssener Tourismusabend“ im Panoramasaal des Festspielhauses.

Lange ging es der Branche gut, sagte Dr. Alfred Bauer, Professor für Tourismus an der Hochschule Kempten. „Wir kannten nur eines: Immer schneller und weiter.“ Doch dann kam das Jahr 2020 und mit ihm die Corona-Pandemie. „2020 ist die erfolgsverwöhnte Branche aus vollem Lauf ausgebremst worden.“ 70 Prozent der ausländischen Gäste brachen weg und warfen den Tourismus auf ein Niveau wie vor 30 Jahren zurück.

Vor allem im Sommer tummeln sich hier die Touristen: Die Füssener Altstadt punktet mit ihrer reichen Geschichte und historischen Gebäuden. © sepavone/panthermedia

Eine Untersuchung geht zwar davon aus, dass sich die Branche frühestens 2023 wieder vollständig erholt hat. Bauer hat mit Blick auf die Quarantäne-Regeln, die beispielsweise noch in Asien gelten, da aber so seine Zweifel. „Das wird noch etwas dauern“, meinte er. Dennoch ist er optimistisch. Grund dafür sind die Ergebnisse jüngster Umfragen und anderen Untersuchungen, die zeigen, dass Krisen in der Regel wenig am Reiseverkehr ändern. „Deshalb glaube ich wirklich, dass wir auf die alten Werte zurückkehren werden.“

Urlaub in Deutschland

So zeigen die Zahlen von April, dass 69 Prozent der Deutschen heuer noch in den Urlaub fahren und diesen hauptsächlich in Deutschland verbringen möchten. Ganz oben auf der Wunschliste: Bayern. „Durch die Pandemie haben sich neue Zielgruppen ergeben, die vorher nicht daran gedacht haben, dass sie bei uns Urlaub machen werden“, erklärte Bauer. Das bedeutet, dass vor allem Jüngere den Weg ins Allgäu fanden. „Das bevorzugteste Verkehrsmittel ist das Auto. Auf diese Belastung werden wir uns einstellen müssen.“



Vor Ort suchen Urlauber vor allem Erholung, wollen ein gutes Gastronomie-Angebot genießen, aktiv sein und Sehenswürdigkeiten besuchen. Ihnen gehe es um Erlebnisse und Sinnerfahrung. Aber auch ein niedriger Preis spielt für sie eine Rolle. „Da muss man aufpassen, dass man nicht überzieht“, warnte der Professor. „Dieses Jahr wollen die Leute unbedingt verreisen, aber das könnte sich nächstes Jahr niederschlagen.“

Wie das mit der Forderung „Qualität statt Quantität“ zusammenpasse, wollte Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier wissen. Doch darin sah Bauer keinen Widerspruch: „Qualität hat sicherlich ihren Preis, aber sie muss den Preis auch wert sein.“ Von exorbitanten Preisen sollte man jedoch Abstand nehmen. „Ich glaube nicht, dass Touristen bereit sind, für alles richtig Kohle zu zahlen.“



Geringe Bedeutung

So wichtig für viele das Thema Nachhaltigkeit im Alltag ist, so wenig achten die Gäste im Urlaub darauf. „Das spielt in der Urlaubsentscheidung noch keine Rolle. Ich habe die Hoffnung, dass sich das ändert“, sagte Bauer und verwies in diesem Zusammenhang auf die Generation „Fridays for future“ als künftige Urlaubsgäste. Sein Fazit lautete deshalb: „An Nachhaltigkeit wir kein Weg vorbeiführen. Sich hier für den Markt richtig aufzustellen, wird sich rentieren.“

Das sah auch Tourismusdirektor Fredlmeier so, für den dieses Thema eine Herzensangelegenheit ist, wie er erklärte. „Wir sind angewiesen auf die Ressource da draußen. Uns kann nicht egal sein, wie wir damit umgehen!“ Der Tourismuschef empfahl vorauszugehen und Position zu beziehen. Als Beispiel führte er das Biohotel Eggensberger und das „Drei Mäderlhaus“ mit seinem veganen Frühstück an.



Nachhaltigkeit ist auch das Stichwort im Zusammenspiel von Einheimischen und Gästen, unterstrich Professor Bauer. Der Tourismus habe sein Maß gefunden. Das zeigt auch eine Umfrage der Hochschule zur Akzeptanz und Lebenszufriedenheit. Zwar findet der Großteil der befragten Ostallgäuer (64 Prozent), dass der Tourismus gut so ist wie er derzeit ist, und nur 24 Prozent halten ihn für zu viel. Im südlichen Ostallgäu sind aber deutlich mehr der letzteren Ansicht (36 Prozent) als im nördlichen Landkreis (18 Prozent).



„Je mehr Touristen desto besser, kann nicht mehr das Maß aller Dinge sein“, resümierte Bauer. Der Tourismus sollte sich weg vom reinen Vertrieb hin zu einer Lebensraumgestaltung entwickeln.



Ins gleiche Horn stießen Stefan Egenter, Marketingleiter der Allgäu GmbH, und Stefan Fredlmeier. Eine nachhaltige touristische Entwicklung gelinge nur im Einklang mit der Bevölkerung, unterstrich Egenter. Die Interessen von Einheimischen und Gästen müssten gleichermaßen berücksichtigt und dabei auch die Auswirkungen auf die Natur im Blick behalten werden.



Keine Arbeitskräfte

„Die Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas die Probleme hervorgebracht“, sagte Egenter. Eines davon: Die große Verkehrsbelastung. Um hier eine Lösung zu finden, engagiert sich die Allgäu GmbH im „Mobilitätskonzept Allgäu“. Außerdem hat sie einen Mobilitätsmanager eingestellt, um sich allgäuweit zu vernetzen. Dabei ist Egenter überzeugt: „Alternative Mobilitätsangebote können nur erfolgreich sein, wenn sie mit dem Pkw konkurrieren können. Sie müssen attraktiv und bequem sein.“



Als dringendstes Problem im Tourismus sah der Marketingleiter jedoch den Fachkräftemangel – genau wie 73 Prozent der Hoteliers und 77 Prozent der Gastronomen. Deshalb hat die Allgäu GmbH einige Kampagnen dazu gestartet.



Doch das allein reiche nicht aus, wenn sich in den Betrieben selbst nichts ändert, betonte Sebastian Gries, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostallgäu, in seinem Vortrag. Zusammen mit Stefan Preisendanz, Leiter der Agentur für Arbeit Füssen und Marktoberdorf, gab er Anregungen, was Gastgeber selbst gegen den Fachkräftemangel tun können.



Dabei machte Gries deutlich, wie dramatisch die Lage bereits ist: „Wir suchen nicht unbedingt die, die den Beruf gelernt haben. Wir suchen die, die den Job machen können und uns helfen den Betrieb am Laufen zu halten.“ Dabei müsse die Branche aber auch selbstkritisch zurückblicken, wie sie in der Vergangenheit mit ihren Arbeitskräften umgegangen ist. Als Stichpunkte nannte er unter anderem eine angemessene Bezahlung („100 Prozent Leistung für 100 Prozent Gehalt“, „Trinkgeld sollte eine Anerkennung für gute Arbeit sein“), angemessene Arbeitszeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Aufstiegschancen.



Für Letztere hat der Tourismusverband zusammen mit Füssen Tourismus und Marketing sowie der Bundesagentur für Arbeit die Tourismusinitiative Ostallgäu ins Leben gerufen, die Preisendanz nun erstmals öffentlich vorstellte. Er zeigte auf, welche Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderungen es hier von Seiten der Bundesagentur für Arbeit gibt. „Nur über Qualifikation und Weiterbildung werden Sie es schaffen, Mitarbeiter langfristig im Betrieb zu halten“, betonte Preisendanz.