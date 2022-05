Hopfener Tourist Info wird zum Dorfladen

Von: Katharina Knoll

Im kommenden Winter soll die Tourist Information in Hopfen zum Dorfladen umgebaut werden. Den Bauantrag dafür segnete jetzt der Bauausschuss ab. © Katharina Knoll

Füssen – Ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat die Pläne für einen Dorfladen im Gebäude der Hopfener Tourist Info begrüßt hatte. Jetzt gibt es einen Beschluss dazu.

im Gebäude der Tourist Information begrüßt hatte. Im Herbst erhielt die Sennerei Lehern den Zuschlag, am vorvergangenen Dienstag segnete der Bauausschuss nun den Antrag für die geplanten Umbauarbeiten ab.



„Wir sind endlich so weit“, freute sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der Sitzung des Bauausschusses. „Der Bauantrag ist fertig. Der Pächter würde gerne den Umbau anstoßen“, informierte er. Der digitale Tourist Infopoint sei auch bereits im Außenbereich des Dorfladens moniert worden und das Haus Hopfensee sei ebenfalls bereit, die Touristiker aufzunehmen. „Die Tourist Information kann innerhalb eines Tages umziehen. Das ist alles schon vorbereitet“, so Eichstetter.



Derzeit sei angedacht, das Gebäude der Tourist Informationen im kommenden Winter zum Dorfladen umzubauen. Neben einem Lager- und Personalraum soll der Laden eine Zubereitungsküche und eine Verkaufsfläche von ca. 52 Quadratmetern bekommen. Im Außenbereich gibt es zudem Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Außerdem wird das Haus mit zwei Eingängen ausgestattet, damit der Infopoint und die öffentlichen Toiletten immer frei zugänglich sind.



Daneben wird die Bushaltestelle an die Straße verlegt und zum sogenannten Buscap. Darüber sei die RVA froh, informierte Eichstetter. Für die Busse sei es praktischer, wenn sie direkt an der Straße halten können.



Keine Kosten für Stadt

An der alten Bushaltestelle entstehen dann vier Kurzzeitparkplätze. Die Pächter hätten sich zudem mit einem Nachbarn geeinigt, dass sie auf dessen Grundstück Personalparkplätze bauen dürfen. Diese müssten nach Angaben des Landratsamtes Ostallgäu allerdings noch mit einer Dienstbarkeit gesichert werden, so der Bürgermeister.



„Die Umnutzung ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben“, freute sich der Rathauschef. Zudem koste der Umbau die Stadt keinen Cent, betonte er auf Nachfrage aus dem Gremium. „Das zahlt alles der Pächter.“ Dieser werde anschließend auch eine marktübliche Pacht ohne Vergünstigungen zahlen.



SPD bleibt beim Nein

„Es ist eine fantastische Sache, dass Hopfen einen Dorfladen bekommt“, meinte SPD-Stadtrat Erich Nieberle. Er gab allerdings zu bedenken, dass die Stadt für das Gebäude der Tourist Info seinerzeit Fördergelder erhalten habe. „Wurde das abgeklärt, dass wir nichts zurückzahlen müssen?“, wollte er von Eichstetter wissen. „Das wurde mit Füssen Tourismus und Marketing geklärt“, antwortete dieser.



Bei der anschließend Abstimmung lehnte Nieberle als einziges Gremiumsmitglied den Bauantrag dennoch ab. Schließlich hatte sich die SPD-Fraktion von Anfang an gegen das Projekt ausgesprochen (der Kreisbote berichtete). Ihrer Ansicht nach sollte die Tourist Info dort bleiben, wo sie ist. Zumal seinerzeit nie über Alternativstandorte für einen Dorfladen gesprochen wurde.