Tradition: Rund 200 Rinder ziehen beim Viehscheid durch Hohenschwangau

Von: Alexander Berndt

Teilen

64 Schumpen kehren nach 100 Tage bei der Altenberger Alm zurück ins Tal. © Alexander Berndt

Schwangau - Knapp 200 Schumpen haben am Samstag Abschied genommen von Weiden und Wiesen um die Alpe Jägerhütte und die Altenberger Alm hoch über Hohenschwangau.

Nach rund 100 Tagen in bis rund 2000 Metern Höhe führten die Hirten sie zurück ins Tal, wo sie diese nach kurzen Zwischenaufenthalten im Schwanseepark sowie rund um die Reith-Alpe ihren Besitzern übergaben.



Mit ihren Glocken weithin hörbar zogen beim Viehscheid zuerst die 64 Rinder von der Altenberger Alm durch Hohenschwangau, wo hunderte Schaulustige sie trotz des nasskalten Wetters, das einen Vorgeschmack auf den Herbst gab, begrüßten.



Am Startpunkt des Viehscheids in etwa 1300 Metern Höhe war es dagegen schon richtig winterlich. So mussten sich die Tiere und ihre menschlichen Begleiter bis zur Bleckenau durch Schnee ihren Weg talwärts bahnen. Angeführt von den Hirten Anneliese und Thomas Barth sowie den Söhnen von Alpmeister Josef Ambos folgten zwei festlich geschmückte Kranzrinder an der Spitze der „Prozession“.

Das bedeutete, dass der Sommer im Hochgebirge unfallfrei für die Schumpen verlaufen war. Über insgesamt ca. zwölf Kilometer marschierten sie gut drei Stunden lang bis zum Schwanseepark. Dort ließen die Hirten die Viehscheid mit einer Brotzeit und Bier ausklingen, genau wie ihre Kollegen an der Reith-Alpe.



Dorthin hatten die Hirten Josef Kotz und Johanna Reßle mehr als 100 Jungrinder von den Hochebenen bei der Alpe Jägerhütte geleitet. Diese hatten im Sommer nicht ganz so viel Glück wie die Schumpen von der Altenberger Alm. Eines der Tiere kam bei einem Blitzschlag ums Leben. Deshalb wurde zum Viehscheid kein Rind mit einem Kranz geschmückt.