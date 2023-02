Deutscher Skifahrer verunglückt tödlich

Von: Matthias Matz

Ein Rettungshubschrauber fliegt den Schwerverletzten ins Kemptener Krankenhaus. Dort erliegt der Mann seinen Verletzungen. © Symbolbild/ARA Flugrettung

Ein 19 Jahre alter deutscher Skifahrer ist gestern Mittag beim Skifahren am Neunerköpfle im Tannheimer Tal tödlich verunglückt.

Tannheim - Wie die Tiroler Polizei berichtet, kam ein 19 Jahre alter Deutscher am gestrigen Sonntag gegen 12.45 Uhr im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim auf einer Talabfahrt von der Piste ab und stürzte in einen angrenzenden Wald.

Nach den Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber RK2 ins Krankenhaus nach Kempten geflogen, wo er allerdings seinen schweren Verletzungen erlag.