Skifahrer aus Füssen verunglückt tödlich am Neunerköpfle

Tragischer Unfall am Neunerköpfle im Tannheimer Tal

Ein 19 Jahre alter Füssener ist gestern Mittag beim Skifahren am Neunerköpfle im Tannheimer Tal tödlich verunglückt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Tannheim/Füssen/Kempten - Wie die Tiroler Polizei berichtet, kam ein 19 Jahre alter Mann aus Füssen am gestrigen Sonntag gegen 12.45 Uhr im Skigebiet Neunerköpfle in Tannheim auf einer Talabfahrt von der Piste ab und stürzte in einen angrenzenden Wald.

Nach den Erste Hilfe Maßnahmen vor Ort brachte der Rettungshubschrauber RK2 den Schwerverletzten ins Krankenhaus nach Kempten, wo er allerdings seinen schweren Verletzungen erlag.

Wie und warum der junge Mann verunglückte, dazu gebe es keine näheren Erkenntnisse, teilte die Landespolizeidirektion in Innsbruck heute Vormittag auf Anfrage des Kreisboten mit. Deshalb werden neun mögliche Zeugen Unfalls gebeten, sich bei der Tiroler Polizei zu melden.