Traktor und Getränkelaster prallen bei Halblech zusammen - Traktorfahrer wird schwer verletzt

Von: Katharina Knoll

Teilen

Weil er beim Abbiegen einen Getränkelaster übersehen hat, ist am Mittwoch ein Traktorfahrer in Halblech mit einem Getränkelaster zusammengeprallt. Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Halblech - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch zwischen einem Traktor und einem Getränkelaster auf der Kreisstraße OAL1 in Halblech ereignet. Dabei wurde der 63-jährige Traktorfahrer schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der Traktorfahrer mit einem angehängten Güllefass auf dem Bannwaldseeweg von Bayerniederhofen in Richtung K OAL 1 unterwegs. An der Kreuzung zur K OAL 1 übersah der Traktorfahrer einen Getränkelaster, der auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße in Richtung B 17 entlang fuhr. Der 41-jährige Fahrer des Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide an der Kreuzung zusammenstießen.

Traktorfahrer wird schwer verletzt

Dabei wurde das Güllefass von der Zugmaschine getrennt, sodass es auf die rechte und der Traktor auf die linke Seite des Lasters geschleuderte wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird laut Polizei derzeit auf 45.000 Euro geschätzt.

Der Traktorfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach dem Zusammenprall lief Gülle aus, welche die Straße massiv verdreckte. Die Feuerwehr musste sie säubern. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Polizei Füssen, dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren noch 24 Feuerwehrler aus Buching und Füssen im Einsatz.