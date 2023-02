Trickdiebstahl in Füssener Pizzeria

Die Angestellte einer Pizzeria wurde Opfer eines Trickbetrugs. © Symbolfoto: PantherMedia/andros1994alex@gmail.com

Zwei Männer haben am Samstagabend in einer Füssener Pizzeria den Geldbeutel einer Angestellten gestohlen und dabei 400 Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Samstagabend gegen 18.50 Uhr kam es laut Polizei in einer Füssener Pizzeria zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte Männer. Die beiden südländisch aussehenden Männer betraten die Pizzeria am Rathaus und fragten nach einem Hotel. Einer der beiden legte eine Zeitung auf den Tresen und verdeckte damit den Geldbeutel einer Angestellten. Die Täter lenkten die 23-jährige Angestellte ab und verließen plötzlich wieder das Restaurant. Der jungen Bedienung fiel erst zu spät auf, dass die beiden Männer den Geldbeutel gestohlen hatten. Sie erbeuteten etwa 400 Euro und flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Noch zwei weitere Gaststätten betreten

Zuvor betraten sie noch zwei weitere Gaststätten, die sie aber kurzerhand wieder verließen. Zur Beschreibung: Beide haben südländisches Aussehen und sind ca. 40 Jahre alt. Einer ist etwa 190 cm groß, trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und eine schwarze, glänzende Daunenjacke. Der andere war ca. 170 cm groß, hatte eine Halbglatze bzw. einen Haarkranz und trug eine blaue Jacke.

Die Polizeiinspektion Füssen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08362/912 30.