Trotz hoher Zinsen hält die Stadt Füssen an zwei neuen Baugebieten fest

Von: Matthias Matz

Bei der Entwicklung des Baugebiets Pitzfeld Ost will die Stadtverwaltung angesichts der wirtschaftlichen Lage etwas das Tempo rausnehmen. © Matthias Matz

Macht es bei steigenden Zinsen und hohen Baukosten Sinn, gleich zwei große Baugebiete zu entwickeln? Um diese Frage entbrannte im Stadtrat eine längere Diskussion.

Füssen – Anhaltend steigende Zinsen, hohe Baukosten und ein ausgelastetes Baugewerbe – vor allem für private Häuslebauer herrschen derzeit schlechte Zeiten. Insbesondere die steigenden Zinsen lassen für viele den Traum vom Eigenheim platzen. Fast ein ganzes Jahr lang gingen deshalb so gut wie keine Bauanträge in der Bauverwaltung ein. Doch das scheint sich nun langsam wieder zu ändern, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit Verweis auf den Bauausschuss berichtete.

Damit reagierte der Rathauschef auf die Kritik von Christine Fröhlich. Die Fraktionsvorsitzende der Füssener Freien Wähler (FWF) hatte mit Blick auf die auf der Tagesordnung stehende Erschließung des Baugebiets Weidach Nord Ost 2 Zweifel an der Notwendigkeit geäußert, in der aktuellen Situation mit dem Weidach und Pitzfeld Ost gleich zwei Neubaugebiete zu entwickeln. „Wir legen zwei große Neubaugebiete auf und wissen nicht, wie vermarktbar diese sind“, sagte Fröhlich. „Muss das alles jetzt sein und wie viele Interessenten gibt es derzeit?“

Dass die Zinsen steigen, ändere nichts daran, dass es nach wie vor zu wenig Wohnungen in der Lechstadt gebe, so Eichstetter daraufhin. „Die Notwendigkeit an Wohnraum hat sich trotz der hohen Zinsen nicht geändert.“ Immer noch gebe es über 200 Interessenten für die vor der Krise so begehrten Bauplätze.

Wie viele der potenziellen Käufer dann allerdings tatsächlich einen Finanzierungsnachweis nachweisen werden können, bleibe gleichwohl abzuwarten, schränkte er ein. „Die Marktlage ist, wie sie ist.“

Mit Blick nach Weißensee erklärte Eichstetter, dass man angesichts der Marktlage ohnehin beschlossen habe, beim Baugebiet „Pitzfeld Ost“ etwas das Tempo rauszunehmen – „aber nicht auf die Bremse zu treten!“, wie er betonte.

Junge Familien werden subventioniert

Dass die Stadt die Bauplätze nicht loswerde, glaube er jedenfalls nicht. Für private Bauherren sei die Lage derzeit zwar tatsächlich schwierig, für Wohnbaugesellschaften sei die Situation jedoch eine andere. „Dass wir keine Käufer finden, ist nicht gegeben“, betonte er.

Zudem sehe das Verkaufsmodell für das Neubaugebiet im Weidach vor, dass finanziell besser gestellte Familien durch den Kauf eines Einfamilienhausgrundstücks der Kategorie den Bau von Kettenhäusern (Kategorie 2) mit 50 bis 70 Euro pro Quadratmeter subventionieren. Und außerdem: „Wir müssen nicht alle Grundstücke in einem Jahr verkaufen!“

Dass das Weidach vor dem Pitzfeld entwickelt werden soll, stieß indes bei FWF-Stadträtin Dr. Anni Derday auf Unverständnis. In Weißensee sei der für die Stadt zu erwartende Ertrag aufgrund der günstigeren Grundstückspreise ungleich höher als im teureren Weidach. „Sollten wir das nicht vorrangig angehen?“, fragte sie deshalb.

Aus Sicht von Eichstetter macht das jedoch keinen Sinn. Tatsächlich seien die Preise im Pitzfeld zwar niedriger, erklärte er. Dafür müsse aber der geplante neue Kindergarten einberechnet werden. Außerdem soll durch den Verkauf der Grundstücke im Weidach die Erschließung des Gebiets gegenfinanziert werden. „Zu sagen: Wir schieben Weidach und machen Pitzfeld, bringt uns nicht einen Cent mehr in der Tasche.“