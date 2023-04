Der TSV Schwangau steht finanziell gut da

Der TSV Schwangau will den Reith-Lift gemeinsam mit dem SC Halblech und den SC Füssen erhalten. © Berndt

Der TSV Schwangau steht finanziell hervorragend da und kann somit seiner Aufgabe, der Förderung des Sports und der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, gut nachkommen.

Schwangau – „Der Verein steht saugut da“, machte Kassenprüfer Dieter Berkthold bei der Jahreshauptversammlung des TSV Schwangau im Gasthof „Schneiderhanser“ deutlich, wie positiv es finanziell um den 102 Jahre alten Verein bestellt ist. Das hatte auch Kassier Alexander Heim bestätigt, indem er den rund 70 Versammlungsbesuchern mitteilte, dass der TSV Schwangau im vergangenen Jahr einen Gesamtüberschuss von etwa 35 000 Euro erzielt hat. Und während dazu ungefähr 47 000 Euro an Spenden beigetragen haben, belief sich der Kontostand des Vereins zum Jahresende auf rund 61 600 Euro.



Dieses Geld kann der TSV Schwangau sicherlich gut gebrauchen, denn die Sanierungsarbeiten des Clubheims ist derzeit die „größte Baustelle“, wie der Vorsitzende Artur Kling in seinem Rechenschaftsbericht erklärte. Seiner Hauptaufgabe, der „Förderung des Sports und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Sportarten“ könne der Verein gut nachkommen.

Betrieb läuft auf Hochtouren

Schließlich sei die Coronapandemie vorbei, sodass der Betrieb in allen Sportarten „auf Hochtouren“ laufe. Einige Einschränkungen aufgrund von Schneemangel erfuhren die Aktivitäten der TSV-Athleten hingegen teilweise in den alpinen und nordischen Wintersportabteilungen, deren verschiedene Unternehmungen Thomas Velle und Christoph Schweiger Revue passieren ließen. Dies taten anschließend in ähnlicher Weise Kling für die Sparte Fußball, Corinna Mayr für die Leichtathletik sowie Michael Keibel für die Abteilung Turnhalle. Schließlich wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt.



Die anstehenden Neuwahlen ergaben keine Änderungen in der Besetzung der Ämter. Zu einer von den Besuchern einstimmig angenommenen Ergänzung kam es jedoch hinsichtlich der Vereinssatzung. Diese erlaubt es dem TSV Schwangau in Zukunft rechtlich, Helfer für bestimmte Arbeiten zu bezahlen.



Die Anpassung des Mitgliedsbeitrags, wonach in bestimmten Sportarten Aktive zusätzlich zum normalen Beitrag in Zukunft eine Aufwandsentschädigung (zum Beispiel für Trainer) entrichten sollen, wurde dagegen von einem Anwesenden abgelehnt.



Projekt Reith-Lift

Unter dem Titel „Wir für die Jugend“ stellte Thomas Velle schließlich noch das Projekt Förderverein Reith-Lift vor, dessen Gründung der TSV Schwangau mit dem SC Halblech und dem SC Füssen zusammen ins Auge gefasst hat, damit am Reith-Lift weiterhin vor allem für den jugendlichen Nachwuchs Trainings- und Rennbetrieb angeboten werden kann. Dort wurde zuletzt nicht mehr beschneit – künftig will man dies zwar auch nicht zu hundert Prozent tun, aber dafür „massiv in der Zeit, wo man beschneien kann“, wie Velle betonte. (lex)