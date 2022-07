TV-Komiker Wigald Boning durchschwimmt sieben Seen rund um Füssen

Von: Matthias Matz

Auch den Forggensee haben Wigald Boninig und sein Füssener Freund Hannes Zacherl am Mittwoch durchschwommen. © SimonDannhauer/panthermedia

Füssen - Nachdem der TV-Komiker Wigald Boning am Mittwoch mit seinem Freund Hannes Zacherl sieben Seen rund um Füssen durchschwommen hat, wird er im Netz gefeiert.

„Du bist die krasseste Person, die ich (nicht persönlich, aber was man so sieht und liest 🙈) kenne!“, schreibt etwa jacqueline_hoernchen unter einen Instagram-Post des TV-Komikers, auf dem Boning zusammen mit seinem Freund Hannes Zacherl vor dem Schwansee in Schwangau und dem Säuling zu sehen ist.

Gemeinsam mit dem Inhaber eines Füssener Sportgeschäfts ist der Star der Serie RTL „Samstag Nacht“ am Mittwoch durch Schwansee, Alpsee, Forggensee, Hopfensee, Weißensee, Alatsee und Mittersee geschwommen. „Die Wege dazwischen legten wir zu Fuß zurück“, schreibt Boning weiter auf Instagram. Sein Fazit der Aktion: „Die Karibik kann einpacken.“

Auf seiner Facebook-Seite gerät der Komiker und Hobby-Sportler geradezu ins Schwärmen: „Karibische Pracht, weiches, warmes Schmeichelwasser und zwischendurch lecker Essen. Am Ende kamen 32 Fußtransfer- und fünf Schwimmkilometer zusammen. Zur Nachahmung empfohlen“, schreibt er dort.

Bei seinen Fans kam die Aktion offenbar gut an: Immerhin fast 850 Nutzer gaben seinem Facebook-Beitrag einen Like, knapp 600 Daume nach oben gab es auf Instagram.