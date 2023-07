Ü30-Team bei den Füssener Sorttagen: Sport, Spaß und ein geklauter Pokal

Von: Riccarda Gschwend

Die Chili als Glücksbringer: Die „Red Hot Chilis and Friends“ haben bei den Ü30 die Stadtolympiade gewonnen. © privat

Die Sporttage sind zu Ende gegangen – 78 Teams traten gegeneinander an. Die Sieger in der Kategorie Ü30, die „Red Hot Chilis and Friends“, erzählen von dem Erlebnis.

Füssen – Der Sport ist wichtig, der Spaß fast noch wichtiger: Bei der Füssener Stadtolympiade traten insgesamt 78 Teams in unterschiedlichen Disziplinen an. Zum ersten Mal in dieser Formation dabei und sehr erfolgreich waren die „Red Hot Chilis and Friends“, die in der Kategorie Ü30 den Sieg holten. Bei aller Freude über den sportlichen Erfolg stellt Teammitglied Melanie Keck klar: „Das Spaß haben steht im Vordergrund“.

Die Ü30-„Chilis“ sind so etwas wie die Nachfolger der Damenmannschaft „Red Hot Chilis“, die es nach wie vor gibt und die in ihrer Kategorie den zweiten Platz machten. Die drei Damen Sabine Heckmeier, Felicita Vaculik und Melanie Keck holten sich für die Ü30-Variante noch drei Männer ins Boot: Gregor Mayr, Stefan Settele und Markus Henz, und fügten dem Mannschaftsnamen einfach ein „and Friends“ an.

Die fantasievollen und lustigen Namen sind Programm bei der Stadtolympiade: Da gibt es zum Beispiel die „T(r)inkerbellas“, „Die Seitenstecher“ oder bei den Kindern das Team „Knochenbrecher“.



Auch Taktik zählt

Die Disziplinen sind unterschiedlich anspruchsvoll und teilweise recht ungewöhnlich. So traten die Ü30-Mannschaften im Curling, Beachvolleyball, Tischtennis, Badminton, Boule und Bogenschießen gegeneinander an. „Da war es schon gut, dass wir die Männer dabei hatten“, lacht Sabine Heckmeier. Ein bisschen kam es auch aufs Taktieren an, erzählen die Hobbysportler. „Im Tischtennis haben Stefan und ich zusammen im Doppel gespielt. Sonst hätten wir keine Chance gehabt“, sagt Gregor Mayr augenzwinkernd.

Die beiden Männer spielen im Verein und konnten so einen Sieg einheimsen. Grundsätzlich habe jeder so seine Lieblingsdisziplin, erzählen die „Chilis“. Manches sei auch komplettes Neuland, wie zum Beispiel Curling oder Bogenschießen.

Aber auch da hatten die „Chilis“ einen Vorteil: Gregor bringt in seiner Freizeit Kindern das Bogenschießen bei, ist also praktisch ein Fachmann auf diesem Gebiet. Der Konkurrenzgedanke wird aber nicht allzu hoch gehängt. Er habe auch den gegnerischen Teams Tipps gegeben, erzählt er, fügt aber scherzhaft hinzu: „Aber natürlich nur so viele, dass wir noch gewonnen haben.“



Speziell für die Stadtolympiade trainiert hätten sie nicht, berichten die Freunde. Vor dem Wettbewerb habe es eine Trainingsmöglichkeit gegeben, um die Disziplinen auszuprobieren und sich mit den Regeln vertraut zu machen. „Und wir haben uns zwei Mal getroffen, um Tischtennis im Doppel und Badminton zu spielen“, erzählt Sabine Heckmeier.

Ansonsten sei bei allen Teammitgliedern eine gewisse Grundsportlichkeit gegeben, „sonst würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, bei der Stadtolympiade mitzumachen.“



Wie eine große Familie

Die Veranstaltung haben die Chilis als sehr entspannt und positiv erlebt. „Es war alles sehr kollegial“, erzählt Melanie Keck. Man habe sich gefühlt wie in einer großen Familie und sei nach den Wettkämpfen noch zusammen gehockt. Besonders im Ü30-Bereich sei es wie „ein eingeschworener Haufen“, in dem man gemeinsam Spaß hat.

Auch die Organisation loben die Chilis: „Es war alles super organisiert und super erklärt, auch die Siegerehrung war toll.“ Die Party zur Siegerehrung war ein richtiges Highlight: Am Samstagabend wurde bis in die Nacht hinein auf dem Festplatz ausgelassen gefeiert. Natürlich waren auch die Chilis mit am Start: „Trotz unseres Alters haben wir bis zum Schluss durchgehalten“, lacht Felicita Vaculik.



Im nächsten Jahr, zur 32. Auflage der Füssener Sporttage, werden die „Red Hot Chilis ans Friends“ wieder antreten. „Wir wollen schließlich kein One Hit Wonder sein“, sagt Gregor Mayr. „Die Titelverteidigung muss sein.“ Davor steht aber noch etwas anderes an: Die sechs Freunde müssen ihren Pokal mit einer Brotzeit bzw. einem Fest auslösen – der wurde nämlich geklaut. „Aber das machen wir gern.“