Über 1440 Teilnehmer sind am Freitag beim Pfrontener Festumzug dabei

Trachtenvereine, Musikkapellen und Sportvereine werden unter anderem am Freitag beim Festumzug dabei sein. © Lukaszewski

Pfronten – Mit über 1440 Teilnehmern haben sich so viele Teilnehmer für den traditionellen Festumzug am Vorabend der großen Pfrontener Viehscheid angemeldet wie noch nie. Das gibt jetzt Pfronten Tourismus bekannt. Der Umzug startet am Freitag, 9. September, um 19 Uhr und verläuft durch den Pfrontener Ortskern direkt zum großen Festzelt.

Nach zweijähriger Corona-Pause kann heuer wieder der Festumzug zum Unterhaltungsabend vor der Viehscheid in Pfronten stattfinden. Nachdem die Teilnehmerzahl seit 2015 (1195 Teilnehmer) kontinuierlich stieg und im Jahr 2019 bei 1394 lag, feiert der Umzug heuer einen neuen Rekord: Über 1440 Teilnehmer haben sich heuer für den Festzug angemeldet.

Die Gruppen zeichnen ein buntes Bild der Kultur- und Vereinsvielfalt in Pfronten und der Region: Trachtenvereine, Musikkapellen, Turn- und Sportvereine, die Bergwacht, Feuerwehren aus den Pfrontener Ortsteilen oder auch ein Gebirgsaufklärungsbataillon der Allgäu Kaserne werden beim Umzug dabei sein. Zudem sind eine Festkutsche und ein Planwagen mit Ehrengästen und Politikern aus dem Ort sowie dem Bayerischen Landtag vertreten. Auch das Engelbräu-Festgespann ist mit dabei.

Um 19 Uhr setzen sich die Teilnehmer in Bewegung. Sie ziehen vom Bahnhof Pfronten-Ried über den Birkenweg, die Allgäuer und Tiroler Straße entlang bis zum Alpenhotel Krone und dann zurück zum großen Festzelt. Dort startet um 20.30 Uhr der Pfrontener Unterhaltungsabend mit Alphornbläsern, den Pfrontener Trachtenvereinen und der Live-Band „Grenzwertig-Böhmisch“.



Die Tickets zum Unterhaltungsabend gibt es im Vorverkauf online unter www.pfronten.de/veranstaltungen für sieben Euro. An der Abendkasse sind Tickets schließlich für acht Euro erhältlich.

kb