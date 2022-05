Über 30 Freiwillige engagieren sich beim Umwelttag in Lechbruck

Von: Silke Zink

Zusammen mit zwei Alpakas machen sich über 30 Helfer auf den Weg, Müll auf den Wegen in Lechbruck zusammenzusammeln. © Zink

Lechbruck - Beim Umwelttag in Lechbruck kam so einiges an Müll zusammen. Über 30 Freiwillige halfen mit, die Wege in Lechbruck vom Unrat zu beseitigen.

Um 9 Uhr morgens sah das Wetter noch relativ gut für die über 30 freiwilligen Helfer aus. Die Gruppen wurden eingeteilt, und die Kinder übernahmen mit einer Gruppe Alpakas die Baderwäldesee-Route. Alle strömten in die verschiedenen Himmelsrichtungen davon.



Schließlich kam aber doch noch das vom Wetterbericht angekündigte Regenwetter: Als die ersten Rückkehrer mit ihren gut gefüllten Müllsäcken gegen 11 Uhr am Fußballhüttle eintrafen, fielen auch die ersten Regentropfen. Bis all die fleißigen Müllsammler bei Würstle mit Brezen und einem Saftschorle beieinandersaßen, schüttete es schon richtig.



Autoreifen, Schuhe und Altmetall

Die Alpakas kamen nicht mehr zurück. Da es ihnen zu regnerisch war, wollten sie auf Höhe Königshof nur noch heim und brachen ihren Aufräumdienst ab. Auf ihren Runden fanden die Helfer so einigen Unrat. Vom Autoreifen über Schuhe, bis hin zum Altmetall war erneut alles dabei.

Über 15 Jahre war Erwin Kuhn die treibende Kraft hinter dem Umwelttag. Nun möchte er diese Arbeit in jüngere Hände geben. In diesem Jahr übernahm Silke Zink die Organisation kommissarisch. Fürs kommende Jahr hat sich aber schon eine Lecherin bereit erklärt, diesen Dienst zu übernehmen und in Erwin Kuhns Fußstapfen zu treten.